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Главная Спорт Экс-капитан "Динамо" возвращается в УПЛ

Экс-капитан "Динамо" возвращается в УПЛ

9 января, 2022 воскресенье
11:19
Спорт

Бывший футболист киевского "Динамо" Николай Морозюк станет игроком одесского "Черноморца"

Об этом сообщает Бомбардир.

Николай Морозюк оставался без команды с лета 2021, когда покинул турецкий "Ризеспор" и находился в статусе свободного агента.

33-летний Морозюк выступал за "Ризеспор" с 2019 года. За "Динамо" правый защитник играл в 2005-2010, 2015-2019 годах.

"Черноморец" ушел на зимний перерыв в чемпионате Украины на 13 месте.

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