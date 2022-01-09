Экс-капитан "Динамо" возвращается в УПЛ

Об этом сообщает Бомбардир.

Николай Морозюк оставался без команды с лета 2021, когда покинул турецкий "Ризеспор" и находился в статусе свободного агента.

33-летний Морозюк выступал за "Ризеспор" с 2019 года. За "Динамо" правый защитник играл в 2005-2010, 2015-2019 годах.

"Черноморец" ушел на зимний перерыв в чемпионате Украины на 13 месте.

Напомним, 30 декабря 2021 года новым главным тренером "Черноморца" стал Роман Григорчук .

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