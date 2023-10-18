Экс-капитан "Динамо" рассказал, какой музыкой заменил для себя российский рэп

Об этом Сидорчук сказал в разговоре с "Зе Интервьюер".

Бывший капитан "Динамо" признался, что он, как и многие украинцы, раньше много слушал российскую музыку.

"Раньше все активно слушали российский рэп? Я тоже. Раньше. Баста мне нравился. А сейчас отказался от этого. Слушаю сейчас только украинскую музыку. Также мне очень нравится Eminem, детство вспоминаю. Также нравится 50 Cent", - сказал Сергей Сидорчук.

Сергей Сидорчук

В начале сентября капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук перешел в бельгийский "Вестерло". В течение лет полузащитник являлся ведущим игроком команды. В его активе 327 матчей и 21 гол во всех турнирах за "Динамо".

С "Динамо" Сергей выиграл 3 титула чемпиона страны, 4 национальных Кубка и 4 Суперкубка страны. В активе Сидорчука 50 капитанских матчей в еврокубках – это второй показатель в истории клуба за время независимости.