Экс-канцлер Германии Шредер ушел с поста в Роснефти
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер покинул пост председателя совета директоров российской государственной компании "Роснефть"
Об этом говорится в заявлении на сайте компании.
Шредер заявил "о невозможности продления своих полномочий в совете директоров компании". Он руководил советом директоров "Роснефти" с 2007 года.
Также совет директоров по той же причине покинул Маттиас Варниг – управляющий директор компании Nord Stream AG, оператора газопровода "Северный поток - 2".
Шредера в феврале также выдвинули в совет директоров российской энергетической компании "Газпром".
- Отметим, что 18 мая Федеральное министерство внутренних дел Германии Нэнси Фазер высказалась за исключение бывшего канцлера из рядов правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) из-за тесных связей с российским режимом.
- В тот же день Европарламент призвал ЕС ввести санкции, по примеру российских олигархов, против Шредера и бывшего министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, которая с прошлого года входит в наблюдательный совет Роснефти.
- Канцлер Германии Олаф Шольц отклонил требование санкций против Шредера, но парламент лишил его офиса в Берлине, оплачиваемого налогоплательщиками.
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