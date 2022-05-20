Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

Шредер заявил "о невозможности продления своих полномочий в совете директоров компании". Он руководил советом директоров "Роснефти" с 2007 года.

Также совет директоров по той же причине покинул Маттиас Варниг – управляющий директор компании Nord Stream AG, оператора газопровода "Северный поток - 2".

Шредера в феврале также выдвинули в совет директоров российской энергетической компании "Газпром".

Отметим, что 18 мая Федеральное министерство внутренних дел Германии Нэнси Фазер высказалась за исключение бывшего канцлера из рядов правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) из-за тесных связей с российским режимом.

В тот же день Европарламент призвал ЕС ввести санкции, по примеру российских олигархов, против Шредера и бывшего министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, которая с прошлого года входит в наблюдательный совет Роснефти.

Канцлер Германии Олаф Шольц отклонил требование санкций против Шредера, но парламент лишил его офиса в Берлине, оплачиваемого налогоплательщиками.

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