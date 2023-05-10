Об этом пишет DW со ссылкой на Berliner Zeitung.

Шредер пришел на прием, который устроил российский посол Сергей Нечаев с супругой. Помимо бывшего канцлера на праздновании присутствовали и другие известные в Германии политики – экс-председатель госсовета ГДР Эгон Кренц, Александр Гауланд из правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" и Тино Хрупалла и Клаус Эрнст из "Левой партии".

Также к послу РФ пришли дипломаты из стран СНГ, Азии, Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока. Среди других на приглашение откликнулся и представитель Китая.

DW напоминает, что в Германии Шредера критикуют за отказ отмежеваться от Кремля и однозначно осудить российское вторжение в Украину. Его хотели исключить из Социал-демократической партии, но спецкомиссия не нашла для этого повода.

Весной 2022 года Бундестаг лишил Шредера привилегий, положенных экс-канцлерам ФРГ, в том числе помощников и офиса в парламенте. При этом за бывшим главой правительства сохранилось право на охрану и пенсию. Шредер пытался обжаловать решение парламента в суде, но иск был отклонен.

79-летний Герхард Шредер занимал должность канцлера Германии с 1998 по 2005 год. С 2007 по май 2022 года возглавлял совет директоров Роснефти.