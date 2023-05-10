Экс-канцлер Германии Шредер посетил в Берлине прием, устроенный послом РФ в честь 9 Мая
Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер 9 мая посетил прием, который посол России устроил в честь победы во Второй мировой войне над нацистской Германией
Об этом пишет DW со ссылкой на Berliner Zeitung.
Шредер пришел на прием, который устроил российский посол Сергей Нечаев с супругой. Помимо бывшего канцлера на праздновании присутствовали и другие известные в Германии политики – экс-председатель госсовета ГДР Эгон Кренц, Александр Гауланд из правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" и Тино Хрупалла и Клаус Эрнст из "Левой партии".
Также к послу РФ пришли дипломаты из стран СНГ, Азии, Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока. Среди других на приглашение откликнулся и представитель Китая.
DW напоминает, что в Германии Шредера критикуют за отказ отмежеваться от Кремля и однозначно осудить российское вторжение в Украину. Его хотели исключить из Социал-демократической партии, но спецкомиссия не нашла для этого повода.
Весной 2022 года Бундестаг лишил Шредера привилегий, положенных экс-канцлерам ФРГ, в том числе помощников и офиса в парламенте. При этом за бывшим главой правительства сохранилось право на охрану и пенсию. Шредер пытался обжаловать решение парламента в суде, но иск был отклонен.
79-летний Герхард Шредер занимал должность канцлера Германии с 1998 по 2005 год. С 2007 по май 2022 года возглавлял совет директоров Роснефти.
- В августе 2022 Герхард Шредер заявил, что во время визита в Москву встречался с российским диктатором Владимиром Путиным и говорил с ним о прекращении огня в Украине.
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