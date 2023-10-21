Экс-канцлер Германии Шрёдер назвал Крым частью российской истории
Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер считает, что Крым является частью российской истории
Об этом сообщает Berliner Zeitung.
Шрёдер обвиняет европейских лидеров в несостоятельности по урегулированию войны в Украине. Экс-канцлер Германии продвигает нарратив, что отказ от НАТО мог бы остановить войну.
"Есть пять пунктов. Первое: отказ Украины от членства в НАТО. Украина все равно не может выполнить условия. Второе: проблема языка. Украинский парламент отменил двуязычие. Это нужно изменить. Третье: Донбасс остается в составе Украины. Но требует большей автономии. Четвертое: Украине также нужны гарантии безопасности. Совбез ООН и Германия должны предоставить эти гарантии", - заявил Герхард Шрёдер.
Немец также высказался относительно Крыма. Назвал его частью истории РФ.
"Пятый: Крым. Как давно Крым был российским? Для России Крым – это не просто регион, а часть ее истории. Войну можно было бы закончить, если бы не играли геополитические интересы", - заявил Герхард Шредер.
- В 2022 году Шрёдер говорил, что идея президента Украины Владимира Зеленского вернуть Крым военным путем не имеет смысла.
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