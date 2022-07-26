Экс-канцлер Германии отдыхает в России и хвалит Москву
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер решил несколько дней отпуска провести в Москве
Об этом сообщает немецкое издание NTV.
"Я здесь в отпуске на несколько дней. Москва – прекрасный город", - сказал Шредер корреспонденту Ntv.
Когда корреспондент рассказал экс-канцлеру, что от его места жительства до штаб-квартиры российской нефтяной компании "Роснефть" совсем недалеко, Шредер ответил: "Это действительно так? О да, так и есть, вы правы".
В мае Шредер решил покинуть свой пост в "Роснефти", а также заявил, что не примет предложения стать членом совета директоров газовой компании "Газпром".
Отвечая на вопрос от Ntv, представитель германского правительства сообщил, что ведомство федерального канцлера не причастно к поездке Герхарда Шредера в Москву.
Социал-демократ и министр труда в действующем немецком правительстве Губертус Гайль в комментарии Ntv снова отмежевался от бывшего главы СДПГ Шредера.
"Я давно не понимал такого поведения, особенно в эти времена, – сказал Гайль, – Но это не имеет отношения к политике федерального правительства и моей партии".
В СДПГ сейчас идет процедура возможного исключения Шредера из партии. Решение будет принято в течение следующих трех недель.
- Напомним, президент Германии Штайнмайер подверг критике бывшего немецкого канцлера Шредера за отношение к российским энергетическим компаниям.
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