Экс-канцлер Австрии Курц устроился в иностранную частную компанию

Об этом сообщает Osterreich .

По данным источников в окружении Курца, он отправится в США в конце января 2022 года. Контракт с одной из частных фирм бывший политик подписал еще до Рождества. Он будет работать в сфере инвестиций, а его зарплата составит 500 тысяч евро в год.

Название компании, в которой будет работать Курц, пока не разглашается.

Ожидается, что Себастьян Курц с семьей будет проводить большую часть времени в США, а в Австрию будет приезжать лишь иногда.

Напомним, 9 октября канцлер Австрии Себастьян Курц объявил об отставке со своего поста на фоне обвинений в коррупции.

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