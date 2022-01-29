Экс-кандидату в президенты Беларуси Бабарыко не дают читать в тюрьме

В частности, он жалуется на ограничение его права на чтение. Соответствующий отрывок из письма политика представлен на его официальном ТГ-канале.



"Успехов в чтении у меня не очень много. Из последнего: меня даже стоя пытаются ограничить в чтении. Раньше можно было хоть под крышей стоять (на прогулке, – ред.), а теперь требуют выходить на улицу и, если идет дождь или снег, не почитаешь даже в положении "ломовой лошади". Так что еще минус минут по 15 по возможности чтения. Но ведь дождь и снег не каждый день идут. Поэтому читаю", - отметил Бабарико.



По его словам, он успевает ознакомляться пока только с периодикой.



"Успеваю пока только газеты и журналы. Книги не слишком заходят. Из последнего прочитал "Собаки Европы". Прекрасно, что в Беларуси стали появляться такие авторы и трендовые произведения", - написал Виктор Бабарико.



Положение современной Беларуси, по его мнению, лучше всего описано в романе "Архипелаг ГУЛАГ".



"Убрав жесткое физическое насилие и добавив более утонченные способы борьбы с умственным и интеллектуальным развитием, получаем действующую систему", - подытожил оппозиционер.





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