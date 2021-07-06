Экс-кандидата в президенты Беларуси Бабарыко приговорили к 14 годам заключения
Верховный суд Беларуси вынес приговор политзаключенному и бывшему кандидату в президенты Беларуси Виктору Бабарыко: 14 лет тюрьмы
Об этом сообщает DW .
Прокурор требовал приговорить Бабарыко к 15 годам.
Экс-кандидата в президенты обвинили в получении взятки в особо крупном размере и легализации средств, полученных преступным путем.
Сам Бабарыко вины не признал, а дело назвал политическим.
Экс-главу правления "Белгазпромбанка" задержали 18 июня 2020 года. На тот момент он уже собрал необходимые 100 тыс. подписей для выдвижения кандидатом в президенты. В результате его не допустили к выборам, отказав в регистрации на основании письма из Комитета госконтроля, где якобы указывались преступления и незаконные доходы банкира.
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