Экс-кандидата в президенты Беларуси Бабарыко приговорили к 14 годам заключения

Об этом сообщает DW .



Прокурор требовал приговорить Бабарыко к 15 годам.



Экс-кандидата в президенты обвинили в получении взятки в особо крупном размере и легализации средств, полученных преступным путем.



Сам Бабарыко вины не признал, а дело назвал политическим.



Экс-главу правления "Белгазпромбанка" задержали 18 июня 2020 года. На тот момент он уже собрал необходимые 100 тыс. подписей для выдвижения кандидатом в президенты. В результате его не допустили к выборам, отказав в регистрации на основании письма из Комитета госконтроля, где якобы указывались преступления и незаконные доходы банкира.

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