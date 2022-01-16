Экс-губернатор российской Псковщины Михайлов признал вторжение РФ в Украину

Об этом он рассказал в вышедшем на YouTube интервью российскому пропагандисту Максиму Калашникову, передает Еспресо.TV.



“Они (руководители России, - ред.) там на Донбассе влезли. Первый период они руками и ногами дистанцировались от этой ситуации. До сих пор они не признают (факт интервенции, - ред.). Они не признают в полном объеме то, что имеют отношение к этому.



Они вынуждены были что-нибудь сделать. Иначе понятно, что Донбасс просто не смог бы выстоять против украинского наступления. Оно слишком мощное было”, - подчеркнул Михайлов.



Справка



Михайлов принимал непосредственное участие в установлении российской оккупационной администрации ОРДО.



Занимался разработкой "законодательства" для "ДНР", где занимал должность "министра Совета министров", то есть фактически был первым делопроизводителем россиян и их наемников в оккупированном Донецке.





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