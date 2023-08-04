Экс-губернатор Нью-Джерси республиканец Кристофер Кристи посетил Бучу и встретился с Зеленским
В пятницу, 4 августа, в Украину приехал член Республиканской партии, экс-губернатор штата Нью-Джерси Кристофер Кристи. Он уже успел посетить Бучу и встретиться с Владимиром Зеленским
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
"Провел встречу с членом Республиканской партии, экс-губернатором штата Нью-Джерси Кристофером Кристи", – написал Зеленский.
Глава государства поблагодарил Кристофера Кристи за то, что он начал свой визит в Украину с поездки в Бучу, чтобы увидеть, какую угрозу российская агрессия представляет для свободы и всех в мире.
"Я также хотел бы искренне поблагодарить вас и ваших коллег, в частности Конгресс. Мы благодарны за двухпартийную поддержку, которая для нас чрезвычайно важна. Мы очень благодарны Президенту Байдену и его администрации. Крайне важно, что вся ваша страна, все американцы – на стороне правды и демократии, и они уверены в победе Украины", - сказал Зеленский.
Со своей стороны Кристофер Кристи рассказал, что хотел своими глазами увидеть, что происходит в Украине, и поделиться полученной информацией с поддерживающим Украину американским обществом.
- 28 июля премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман аль-Тани, также занимающий должность министра иностранных дел, приехал в Украину . В Киеве он встретился с президентом Зеленским.
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