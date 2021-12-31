Экс-государственная АМКУ считает заниженным штраф "Днипроазота" за остановку производства хлора

Об этом она заявила во время "Большого эфира Василия Зимы" на Еспресо.TV.



"АМКУ оштрафовал компанию на 80 млн. Стратегический товар, эпидемиологическая угроза, циничный шантаж – и вот такой маленький штраф", – сказала Загребельская.

"Днипроазот", который производит, в частности, жидкий хлор и подконтрольный группе "Приват", остановил производство хлора с 18 июня по 19 июля 2018 года, а реализацию - с 1 по 19 июля того же года. АМКУ признал, что таким образом компания пользовалась своим монопольным положением на рынке.



“В 2018 году “Днипроазот” на время прекратил вырабатывать хлор. И на некоторых водоканалах хлора оставалось на считанные часы. Это означало бы, что из крана могла бы потекть не вода, а яд. Это эпидемиологическая угроза, о чем пишет АМКУ в пресс-релизе. "Днепразот" сделал это, чтобы шантажировать государство и получить более дешевые энергоресурсы", - отметила бывшая госуполномоченная.