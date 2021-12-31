Экс-государственная АМКУ считает заниженным штраф "Днипроазота" за остановку производства хлора
Штраф Антимонопольного комитета для АО "Днепразот", которое в 2018 году на некоторое время остановило производство и реализацию хлора, занижен, убеждена государственная уполномоченная АМКУ в 2015-2019 годах Агия Загребельская
Об этом она заявила во время "Большого эфира Василия Зимы" на Еспресо.TV.
"АМКУ оштрафовал компанию на 80 млн. Стратегический товар, эпидемиологическая угроза, циничный шантаж – и вот такой маленький штраф", – сказала Загребельская.
"Днипроазот", который производит, в частности, жидкий хлор и подконтрольный группе "Приват", остановил производство хлора с 18 июня по 19 июля 2018 года, а реализацию - с 1 по 19 июля того же года. АМКУ признал, что таким образом компания пользовалась своим монопольным положением на рынке.
“В 2018 году “Днипроазот” на время прекратил вырабатывать хлор. И на некоторых водоканалах хлора оставалось на считанные часы. Это означало бы, что из крана могла бы потекть не вода, а яд. Это эпидемиологическая угроза, о чем пишет АМКУ в пресс-релизе. "Днепразот" сделал это, чтобы шантажировать государство и получить более дешевые энергоресурсы", - отметила бывшая госуполномоченная.
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