Экс-госсекретарь США Киссинджер призвал Запад "найти место" для России после войны с Украиной
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что Запад должен найти место для России даже после ее войны против Украины, чтобы Москва не стала сателлитом Китая
Об этом Киссинджер написал в колонке для The Sunday Times .
"В настоящее время вопрос о том, как закончить эту войну. После ее завершения необходимо найти место для Украины, а также для России, если мы не хотим, чтобы Россия стала форпостом Китая в Европе", - написал Киссинджер.
Он добавил, что США входят в эпоху противостояния с Китаем, поэтому западным политикам следует отказаться от иллюзий по поводу возможной "вестернизации" КНР.
"Я не верю, что мировое доминирование – это китайская концепция, но это может произойти, когда они станут настолько мощными. И это не в наших интересах", – убежден Киссинджер.
В то же время он заявил, что отсутствие серьезного диалога между Вашингтоном и Пекином вызывает глубокую обеспокоенность.
"Другие страны захотят воспользоваться этим соперничеством в своих целях, не понимая его уникальных аспектов. Поэтому мы вступаем в очень трудный период", - подытожил Киссинджер.
99-летний Генри Киссинджер был государственным секретарем США в 1973 – 1977 годах.
- 1 июня профессор Нью-Йоркского университета Игорь Айзенберг заявил , что Генри Киссинджер не является агентом Кремля, а до сих пор придерживается политики 1970-х годов, когда США шли на уступки Советскому Союзу.
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