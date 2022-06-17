Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на слова старшего помощника руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России в Московской области Ольги Врадий.

Отмечается, что 64-летний глава компании "Росвооружение" Алексей Огарев был найден мертвым в одном из своих частных домов коттеджного поселка в Одинцовском городском округе.

По данным следователей смерть мужчины носит некриминальный характер. Однако точная причина смерти будет установлена по результатам экспертизы.

Ранее "Известия" сообщали о смерти в одном из коттеджей 77-летнего генерал-майора, бывшего гендиректора предприятия "Оборонэкспорт" Сергея Караогланова.

15 июня в Москве был найден мертвым генерал службы внешней разведки РФ. Отмечается, что он покончил с собой пистолетом, полученным во время пребывания представителем при спецслужбе Монголии.

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