Экс-главу Роскосмоса Рогозина ранили в ягодицы и голову в донецком ресторане
Дмитрий Рогозин и так называемый глава правительства ДНР Виталий Хоценко получили ранения в Донецке после обстрела ресторана, где они праздновали уроженцы экс-главы Роскосмоса
Это подтвердил сам Рогозин в комментарии RT.
"Ранен в спину. Буду жить. Осколок [прошёл] в сантиметре от позвоночника", - сообщил Рогозин.
По словам помощника Рогозина, ранения получили также сопровождавшие его лица. Он также заявил, что "удар носил явно целенаправленный характер".
"На окраине Донецка обстрелу подвергся отель, в котором проживала группа военных советников во главе с Рогозиным. Дмитрий Олегович получил ранение в спину. Он госпитализирован. Угрозы жизни нет".
По данным "Базы", Рогозин получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра.
В то же время издание "SOTA" сообщает, что Рогозин был ранен в ресторане "Шеш-беш" в Донецке, где он отмечал день рождения.
По данным издания, ранен также так называемый глава правительства ДНР Виталий Хоценко, а его охранник и еще один человек убит.
Позже пресс-секретарь Хоценко подтвердила ТАСС, что тот ранен, угрозы жизни нет.
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