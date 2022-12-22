Это подтвердил сам Рогозин в комментарии RT.

"Ранен в спину. Буду жить. Осколок [прошёл] в сантиметре от позвоночника", - сообщил Рогозин.

По словам помощника Рогозина, ранения получили также сопровождавшие его лица. Он также заявил, что "удар носил явно целенаправленный характер".

"На окраине Донецка обстрелу подвергся отель, в котором проживала группа военных советников во главе с Рогозиным. Дмитрий Олегович получил ранение в спину. Он госпитализирован. Угрозы жизни нет".

По данным "Базы", Рогозин получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра.

В то же время издание "SOTA" сообщает, что Рогозин был ранен в ресторане "Шеш-беш" в Донецке, где он отмечал день рождения.

По данным издания, ранен также так называемый глава правительства ДНР Виталий Хоценко, а его охранник и еще один человек убит.

Позже пресс-секретарь Хоценко подтвердила ТАСС, что тот ранен, угрозы жизни нет.

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