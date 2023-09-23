Экс-главу Роскосмоса Рогозина назначили оккупационным сенатором РФ от Запорожской области

Об этом сообщает российское СМИ КоммерсантЪ и Рогозин в telegram.

"Для меня честь защищать интересы Запорожской области и в целом Новороссии", - написал Рогозин.

Как сообщили собеседники Ъ в оккупационной региональной администрации, указ о назначении Рогозина представителем в Совете Федерации РФ подписал так называемый губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Указ был утвержден 23 сентября.