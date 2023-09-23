Экс-главу Роскосмоса Рогозина назначили оккупационным сенатором РФ от Запорожской области
Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в субботу, 23 сентября, назначен оккупационным сенатором РФ от временно захваченной части Запорожской области
Об этом сообщает российское СМИ КоммерсантЪ и Рогозин в telegram.
"Для меня честь защищать интересы Запорожской области и в целом Новороссии", - написал Рогозин.
Как сообщили собеседники Ъ в оккупационной региональной администрации, указ о назначении Рогозина представителем в Совете Федерации РФ подписал так называемый губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Указ был утвержден 23 сентября.
- 21 декабря 2022 года Дмитрий Рогозин и так называемый глава правительства "ДНР" Виталий Хоценко получили ранения в Донецке после обстрела ресторана, где они праздновали уроженцы экс-главы Роскосмоса. Рогозина ранили в ягодицы и голову.
- Позже стало известно, что Рогозин получил ранение спины и контузию.
- 4 мая бывший гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, очевидно находившийся на фронте, угрожал остановить контрнаступление ВСУ тактическим ядерным оружием. Россиянин рассказал, как оккупанты собираются давать отпор каждому из видов оружия, но предположил, что силы будут неравными и захватчики не справятся.
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