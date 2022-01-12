Экс-главу правления Укрэксимбанка Мецгера лишили полномочий подписывать договора с членами наблюдательного совета банка
Чиновники лишили полномочий подписывать гражданско-правовые договоры с членами наблюдательного совета банка бывшего главу правления Укрэксимбанка Евгения Мецгера
Соответствующее распоряжение Кабмин утвердил на заседании 12 января, передает Еспресо.TV.
Полномочия передали исполняющему обязанности главы правления Сергею Ермакову.
"Уполномочить исполняющего обязанности главу правления акционерного общества "Государственный экспортно-импортный банк Украины" Ермакова Сергея Александровича подписывать гражданско-правовые договоры с членами наблюдательного совета акционерного общества "Государственный экспортно-импортный банк Украины", освободив от исполнения этих обязанностей Мецгера Владимировича", - говорится в распоряжении.
- Напомним, на съемочную группу программы "Схемы" совершили нападение во время интервью с главой Укрэксимбанка Евгением Мецгером прямо в его кабинете.
- Впоследствии прокуратура вручила подозрение отстраненному главе правления Укрэксимбанка Евгению Мецгеру. Также Мецгер из-за нападения на журналистов был отправлен под ночной домашний арест.
- 11 октября Мецгер написал заявление об уходе с должности главы правления АО Укрэксимбанк. Наблюдательный совет Укрэксимбанка уволил его с должности главы правления банка.
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