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Экс-главу НБУ Шевченко заочно арестовали по подозрению в масштабных хищениях

8 декабря, 2022 четверг
19:16
Криминал Кирилл Шевченко

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) заочно арестовал бывшего главу Национального банка Украины

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура в Телеграмме.

8 декабря по ходатайству Национального антикоррупционного бюро и САП следователь судья ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему главе Национального банка Украины, подозреваемому в организации преступной схемы завладения средствами банка в особо крупных размерах.

После его задержания и доставки к месту проведения досудебного расследования следователь судья решит вопрос применения этого меры пресечения.

По версии следствия, в течение 2014 - 2019 годов руководство "Укргазбанка" обеспечило заключение 52 фиктивных договоров с "агентами", якобы привлекавшими в банк крупных клиентов, и безосновательно перечислили более 206 млн грн за их "услуги".

Сейчас в указанном уголовном производстве о подозрении сообщено 5 основным фигурантам данного преступления, среди которых бывший глава Нацбанка, на момент преступления занимавший пост председателя Правления "Укргазбанка", бывшие и действующие чиновники банковских учреждений.

"Заметим, что факты изложенные в сообщении о подозрении не касаются периода пребывания в должности главы Нацбанка, а исполнение им полномочий главы правления публичного акционерного общества Акционерный банк "Укргазбанк"", - уточнили в САП.

  • Напомним, 4 октября глава НБУ Кирилл Шевченко сообщил, что уходит в отставку, объяснив такое решение проблемами со здоровьем. 6 октября Верховная Рада Украины уволила его с должности.
  • В этот же день НАБУ объявило экс-главу НБУ в розыск.
  • 9 ноября Кирилла Шевченко объявили в международный розыск.
  • Бывший глава Национального банка Кирилл Шевченко считает следствие против себя заангажированным и политизированным

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НБУ
НАБУ
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