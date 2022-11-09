Об этом в комментарии Укринформ сообщила пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк.

Бывший руководитель Национального банка Украины Кирилл Шевченко теперь находится еще и в международном розыске. Как рассказала Ольга Постолюк, экс-руководитель Нацбанка объявлен в международный розыск по делу о хищениях в Укргазбанке.

Напомним, 6 октября этого года Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили главе Национального банка Кириллу Шевченко о подозрении в противозаконных действиях в период его руководства Укргазбанком, которые привели к убыткам в сумме более 206 млн гривен.

"Считаю необходимым прокомментировать сообщение о том, что НАБУ и САП объявили меня в розыск, - заявил Кирилл Шевченко у себя на фб-странице по поводу событий вокруг него 24 октября. - Объявляют в розыск скрывающихся. Я даже не представляю, что еще должен был сделать для сотрудничества со следствием". По словам Кирилла Шевченко, находясь на консульском учете в стране ЕС, он официально уведомил НАБУ и САП о своем фактическом местонахождении; официально обратился в посольство с ходатайством о предоставлении ему помещения для организации видеосвязи на время, когда сотрудники следственного органа захотят провести допрос.

Во вторник, 4 октября, глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко сообщил, что уходит в отставку, объяснив такое решение проблемами со здоровьем.

6 октября Верховная Рада Украины уволила с должности главы Национального банка Кирилла Шевченко

НАБУ объявило в розыск экс-председателя НБУ Шевченко.

Бывший глава Национального банка Кирилл Шевченко считает следствие против себя ангажированным и политизированным

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