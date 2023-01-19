Экс-главу Нафтогаза Андрея Коболева подозревают в хищении более 229 млн грн, - НАБУ

Об этом говорится на сайте Национального антикоррупционного бюро Украины.

В тексте не указано имя руководителя НАК "Нафтогаз Украины" в то время, когда произошли действия, квалифицировавшие по ч. 5 ст. 191 УК Украины, однако тогда главой компании был Андрей Коболев.

Следствие установило, что глава компании (2014-2021 гг.) в мае 2018 года вопреки требованиям законодательства издал приказ о премировании работников компании, на основании которого ему выплатили почти 261 млн грн (эквивалент 10 млн долл. США) за экстраординарные достижения. о положительном решении по делу о контракте купли-продажи природного газа в 2009-2019 гг.", - говорится в тексте НАБУ.

В бюро подчеркнули, что 261 млн грн значительно превысило размеры подобных выплат. (37,48 млн грн). Но добавили: "За те же достижения экскерующие компании выплатили премию и в 2017 году в 12,49 млн грн".

Следствие установило, что за 2018 год Андрей Коболев незаконно получил 229,25 млн грн.

"В ходе расследования антикоррупционные органы столкнулись с препятствиями со стороны бывшего руководства госкомпании, которое направило документы о выплате премий председателю правления госкомпании иностранным юридическим советникам, которые отказывались по запросу Национального бюро о международной правовой помощи их выдать", - сообщили в НАБУ.

Напомним, вчера НАБУ и САП направили в суд обвинительный акт по экс-нардепу Максиму Микитасю, его разоблачили на попытке подкупить мэра Днепра за €22 млн.

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