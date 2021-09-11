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Экс-главу МЗ Франции будут судить за непротиводействие коронавирусу

11 сентября, 2021 суббота
12:43
Мир

Агнес Бузин, которая ради участия в выборах мэра Парижа ушла с должности министра здравоохранения Франции в феврале 2020 года, подверглась официальному расследованию по борьбе с пандемией COVID-19

Прокуратура, которая расследует недостатки правительства, обвиняет Агнес Бузин в действиях, которые несли "угрозу жизни других", передает Еспресо.TV .

"Это один из первых в мире случаев, когда министры сталкиваются с юридической ответственностью за свою реакцию на пандемию", - отмечает по этому поводу ВВС News .

В начале 2020 года Бузин заявляла, что COVID якобы низкий риск. Но впоследствии она говорила о том, что знала, что приближается "цунами".

По словам газеты Le Monde, формулировка одного из обвинений, которые расследуются в отношении ексминистеркы, звучит как "была не способна бороться с катастрофой".

Как пишет Le Monde, в начале первой коронавирусной волны Бузин высказывалась по "очень низких рисков" большой вспышки заболеваемости COVID. Но в июне 2020 году она сказала газете: "Когда я ушла из министерства, я плакала, потому что знала, что приближается волна цунами".

На судебном заседании в пятницу 58-летняя женщина сказала, что приветствует возможность объяснить себя и "установить правду", сообщает агентство AFP.

Она добавила, что не позволит дискредитировать действия правительства или его собственных, "когда мы сделали так много для подготовки нашей страны к глобальному кризису здравоохранения".

Бузин заняла должность министра здравоохранения Франции в мае 2017 года и подал в отставку лишь через несколько недель после того, как во Франции были подтверждены первые случаи COVID-19.

В прошлом году она проиграла выборам мэра Парижа Анне Идальго.

После этого, в январе 2021 года бывший врач вошла в состав команды главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебреесуса.

Отмечается, что действующий министр здравоохранения Франции Оливье Веран также может быть вызван в тех же судей в течение ближайших недель.


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расследование
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