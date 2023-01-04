Об этом сообщает Yomiuri .

По данным источников японского издания, Ли Эн Хо и еще пять северокорейских дипломатов казнили летом или осенью. Северокорейский режим сделал это, чтобы предотвратить побег дипломатов из страны.

Ли Эн Хо с 2003 по 2007 год был послом КНДР в Великобритании. В 2011 году он представлял КНДР на шестисторонних переговорах по ядерной программе Северной Кореи. С 2016 по 2020 год возглавлял МИД Северной Кореи. Участвовал в консультациях с США в период президентства Дональда Трампа.

Другие упоминавшиеся дипломаты работали вместе с Ли Эн Хо в посольстве в Лондоне.

Южная Корея уже пообещала, что проверит информацию о казнях по собственным каналам.

1 января лидер КНДР Ким Чен Ын призвал к расширению ядерного арсенала страны для противодействия "угрозе" со стороны США.

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