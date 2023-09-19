Экс-главу МИД Китая отстранили от должности из-за внебрачного ребенка в США, - WSJ
Причиной отстранения от должности бывшего министра иностранных дел Китая Цинь Гана мог стать роман и внебрачный ребенок в США
Об этом пишет WSJ, передает Reuters .
Собственные источники издания сообщают, что в настоящее время Цинь Ган сотрудничает со следствием, которое проводит расследование, чтобы выяснить, скомпрометировало ли такое поведение национальную безопасность Китая.
Отмечается, что внутреннее расследование Коммунистической партии выявило, что эксминистр был вовлечен в это дело в течение всего своего пребывания в должности посла Китая в Соединенных Штатах. Два источника сообщили, что роман привел к рождению ребенка в США.
Представитель МИД Китая Мао Нин отметила, что ей ничего не известно по этому поводу.
"О назначении и увольнении министра иностранных дел Китая - китайская сторона обнародовала информацию раньше, и я не знаю о других данных, которые вы упомянули", - сказала она.
- В июле 2023 года глава китайского МИД Цинь Ган месяц не появлялся в публичном пространстве, одной из причин этого мог быть тайный роман и внебрачный ребенок.
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