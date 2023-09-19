Экс-главу МИД Китая отстранили от должности из-за внебрачного ребенка в США, - WSJ

Об этом пишет WSJ, передает Reuters .

Собственные источники издания сообщают, что в настоящее время Цинь Ган сотрудничает со следствием, которое проводит расследование, чтобы выяснить, скомпрометировало ли такое поведение национальную безопасность Китая.

Отмечается, что внутреннее расследование Коммунистической партии выявило, что эксминистр был вовлечен в это дело в течение всего своего пребывания в должности посла Китая в Соединенных Штатах. Два источника сообщили, что роман привел к рождению ребенка в США.

Представитель МИД Китая Мао Нин отметила, что ей ничего не известно по этому поводу.

"О назначении и увольнении министра иностранных дел Китая - китайская сторона обнародовала информацию раньше, и я не знаю о других данных, которые вы упомянули", - сказала она.