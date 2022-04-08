Экс-главу КСУ Тупицкого, незаконно скрывшегося за границу, снова заметили в Вене. Фото
В столице Австрии Вене снова сфотографировали экс-глава КСУ Александра Тупицкого, незаконно покинувшего Украину
Фото в Facebook распространил журналист Михаил Ткач.
"Отстраненный глава КСУ Тупицкий продолжает жить в Вене. Штефанс-плац. Сегодня. PS Спортивки гул", - прокомментировал фото Ткач.
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Александру Тупицкому 59 лет, поэтому он не имел права покидать территорию Украины в период военного положения.
Фото:
- Напомним, 28 декабря Офис генпрокурора направил президенту Украины Владимиру Зеленскому ходатайство об отстранении Александра Тупицкого от должности главы Конституционного суда сроком на два месяца.
- 29 декабря после заседания СНБО президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи на 2 месяца
- В мае 2021 года следователи ГБР направили в суд обвинительный акт в отношении Александра Тупицкого. Его обвиняют в подкупе свидетелей.
- 8 апреля стало известно, что работники Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту незаконного бегства за границу экс-главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого.
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