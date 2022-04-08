Экс-главу КСУ Тупицкого, незаконно скрывшегося за границу, снова заметили в Вене. Фото

Фото в Facebook распространил журналист Михаил Ткач.



"Отстраненный глава КСУ Тупицкий продолжает жить в Вене. Штефанс-плац. Сегодня. PS Спортивки гул", - прокомментировал фото Ткач.



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Александру Тупицкому 59 лет, поэтому он не имел права покидать территорию Украины в период военного положения.



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Напомним, 28 декабря Офис генпрокурора направил президенту Украины Владимиру Зеленскому ходатайство об отстранении Александра Тупицкого от должности главы Конституционного суда сроком на два месяца.

29 декабря после заседания СНБО президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи на 2 месяца

В мае 2021 года следователи ГБР направили в суд обвинительный акт в отношении Александра Тупицкого. Его обвиняют в подкупе свидетелей.

8 апреля стало известно, что работники Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту незаконного бегства за границу экс-главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого.

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