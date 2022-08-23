Экс-главу Конституционного суда Украины Тупицкого объявили в розыск за вмешательство в работу казначейской службы
Бывший глава Конституционного суда Украины был объявлен в розыск. Чиновника вместе с главным бухгалтером обвиняют во вмешательстве в казначейскую службу
Об этом информирует в телеграмме Офис генерального прокурора .
Прокуратура объявила в розыск экспредседателя Конституционного суда Украины, обвиняемого в несанкционированном вмешательстве в работу автоматизированной системы казначейской службы.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения - содержание под стражей.
"Прокуроры обратились с соответствующим ходатайством в связи с неоднократными неявками обвиняемого в судебные заседания", - говорится в сообщении.
Следствие определило, что в марте этого года экспредседатель Конституционного суда с нарушением обязательных процедур пограничного и таможенного контроля уехал из Украины и не вернулся.
"Прокурорами Офиса Генерального прокурора поддерживается публичное обвинение в уголовном производстве в отношении бывшего Председателя и главного бухгалтера Конституционного Суда Украины по факту совершения ими по предварительному сговору несанкционированного вмешательства в работу автоматизированной системы Государственной казначейской службы Украины", - добавляют в прокуратуре.
Судебно-юридическая газета уточняет, что злоумышленник Александр Тупицкий.
- Напомним, отстраненный председатель Конституционного суда Александр Тупицкий скрылся в Вене. Сотрудники Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту незаконного бегства за границу.
- В мае 2021 года следователи ДБР направили в суд обвинительный акт в отношении Александра Тупицкого. Его обвиняют в подкупе свидетелей. Следователи Государственного бюро расследований 19 января объявили подозрение эксочителю Конституционного Суда Украины Тупицкому по ч. 2 ст. 384, ст. 386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний). 16 июля Тупицкому объявили о подозрении во вмешательстве в систему Госказначейства.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил , что бывший глава Конституционного Суда Александр Тупицкий должен принять участие в возвращении в "легитимное поле" экспрезидента Украины Виктора Януковича.
- США ввели санкции против отстраненного главы Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и его супруги.
- 26 мая заместитель председателя ОП Андрей Смирнов подверг критике реформу Конституционного Суда и считает, что следует переосмыслить его существование.
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