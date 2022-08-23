Об этом информирует в телеграмме Офис генерального прокурора .

Прокуратура объявила в розыск экспредседателя Конституционного суда Украины, обвиняемого в несанкционированном вмешательстве в работу автоматизированной системы казначейской службы.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения - содержание под стражей.

"Прокуроры обратились с соответствующим ходатайством в связи с неоднократными неявками обвиняемого в судебные заседания", - говорится в сообщении.

Следствие определило, что в марте этого года экспредседатель Конституционного суда с нарушением обязательных процедур пограничного и таможенного контроля уехал из Украины и не вернулся.

"Прокурорами Офиса Генерального прокурора поддерживается публичное обвинение в уголовном производстве в отношении бывшего Председателя и главного бухгалтера Конституционного Суда Украины по факту совершения ими по предварительному сговору несанкционированного вмешательства в работу автоматизированной системы Государственной казначейской службы Украины", - добавляют в прокуратуре.

Судебно-юридическая газета уточняет, что злоумышленник Александр Тупицкий.