Экс-главу Конституционного Суда Тупицкого объявили в международный розыск
27 мая в международный розыск объявлен бывший Председатель Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий, обвиняемый в совершении ряда уголовных правонарушений
Об этом информируют на сайте Офиса генерального прокурора.
Из-за систематического уклонения обвиняемого от суда Тупицкого объявили в международный розыск.
Известно, что 17 марта этого года обвиняемый во время военного положения без прохождения пограничного и таможенного контроля выехал из Украины в районе пункта "Косино" на Закарпатье. Экс-председатель Конституционного Суда находится в Австрии.
"Эти обстоятельства являются предметом досудебного расследования в отдельном производстве", - говорится в сообщении.
Напомним, обвинительный акт был направлен в Подольский райсуд Киева 25 мая 2021 года.
По версии следствия, в октябре 2018 года обвиняемый, в личных и в интересах своего знакомого – разыскиваемого экс-главы Высшего хозяйственного суда Украины - подкупил свидетеля, чтобы тот отказался от показаний или солгал в уголовном производстве, относительно незаконного завладения имущественными активами ЗАО "Зуевский энергомеханический завод".
Также в 2018 – 2019 годах Тупицкий неоднократно, давал следователю Генпрокуратуры в этом же производстве ложные показания и искусственно созданные доказательства по особо тяжкому преступлению (ч. 2 ст. 384 и ст. 386 УК Украины).
- Напомним, отстраненный председатель Конституционного суда Александр Тупицкий скрылся в Вене. В столице Австрии Тупицкого увидели и сфотографировали 24 марта. Сотрудники Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту незаконного бегства за границу экс-главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого.
- 28 декабря 2020 года Офис генпрокурора направил президенту Украины Владимиру Зеленскому ходатайство об отстранении Александра Тупицкого от должности главы Конституционного суда сроком на два месяца.
- 29 декабря 2020 года, после заседания СНБО, президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого с должности судьи на 2 месяца
- В мае 2021 года следователи ГБР направили в суд обвинительный акт в отношении Александра Тупицкого. Его обвиняют в подкупе свидетелей.
- Следователи Государственного бюро расследований 19 января объявили подозрение экс-главе Конституционного суда Украины Тупицкому по ч. 2 ст. 384, ст. 386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний).
- 16 июля Тупицкому объявили о подозрении во вмешательстве в систему Госказначейства.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что бывший глава Конституционного суда Александр Тупицкий должен принять участие в возвращении в "легитимное поле" экс-президента Украины Виктора Януковича.
- США ввели санкции против отстраненного главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого и его супруги.
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