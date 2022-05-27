Об этом информируют на сайте Офиса генерального прокурора.

Из-за систематического уклонения обвиняемого от суда Тупицкого объявили в международный розыск.



Известно, что 17 марта этого года обвиняемый во время военного положения без прохождения пограничного и таможенного контроля выехал из Украины в районе пункта "Косино" на Закарпатье. Экс-председатель Конституционного Суда находится в Австрии.



"Эти обстоятельства являются предметом досудебного расследования в отдельном производстве", - говорится в сообщении.

Напомним, обвинительный акт был направлен в Подольский райсуд Киева 25 мая 2021 года.

По версии следствия, в октябре 2018 года обвиняемый, в личных и в интересах своего знакомого – разыскиваемого экс-главы Высшего хозяйственного суда Украины - подкупил свидетеля, чтобы тот отказался от показаний или солгал в уголовном производстве, относительно незаконного завладения имущественными активами ЗАО "Зуевский энергомеханический завод".

Также в 2018 – 2019 годах Тупицкий неоднократно, давал следователю Генпрокуратуры в этом же производстве ложные показания и искусственно созданные доказательства по особо тяжкому преступлению (ч. 2 ст. 384 и ст. 386 УК Украины).

Напомним, отстраненный председатель Конституционного суда Александр Тупицкий скрылся в Вене. В столице Австрии Тупицкого увидели и сфотографировали 24 марта. Сотрудники Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту незаконного бегства за границу экс-главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого.

28 декабря 2020 года Офис генпрокурора направил президенту Украины Владимиру Зеленскому ходатайство об отстранении Александра Тупицкого от должности главы Конституционного суда сроком на два месяца.

29 декабря 2020 года, после заседания СНБО, президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого с должности судьи на 2 месяца

В мае 2021 года следователи ГБР направили в суд обвинительный акт в отношении Александра Тупицкого. Его обвиняют в подкупе свидетелей.

Следователи Государственного бюро расследований 19 января объявили подозрение экс-главе Конституционного суда Украины Тупицкому по ч. 2 ст. 384, ст. 386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний).

16 июля Тупицкому объявили о подозрении во вмешательстве в систему Госказначейства.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что бывший глава Конституционного суда Александр Тупицкий должен принять участие в возвращении в "легитимное поле" экс-президента Украины Виктора Януковича.

США ввели санкции против отстраненного главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого и его супруги.

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