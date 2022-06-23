Экс-главу Херсонской ОГА освободили из плена
Бывшего главу Херсонской областной государственной администрации Андрея Путилова освободили из российского плена
Об этом сообщает местное издание МОСТ и Общественное Херсон.
Общественному эту информацию подтвердил советник главы ОВА Сергей Хлань. По его словам, Андрея Путилова освободили в воскресенье 19 июня. Сейчас мужчина находится дома.
Издание МОСТ ссылается на экс-главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, обвиняемого в заказе убийства активистки Екатерины Гандзюк.
"Когда один из свидетелей в своем выступлении сказал, что среди похищенных российскими оккупантами – и Андрей Путилов, Мангер сказал, что ему известно, что Путилова обменяли, и сейчас Андрей Станиславович находится в одной из киевских больниц", – говорится в сообщении.
По данным издания, в плену Путилова содержали с 9 апреля 2022 года на территории временно оккупированного Крыма.
- В сентябре 2014 года Петр Порошенко назначил Андрея Путилова главой Херсонской областной государственной администрации.
- В сентябре 2016 депутаты Херсонского облсовета поддержали отставку Путилова.
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