Экс-главу ГФС Насирова арестовали по делу о взятке от агромагната Бахматюка

Об этом информирует Высший антикоррупционный суд .

31 октября ВАКС арестовал бывшего главу Государственной фискальной службы Романа Насирова, подозреваемого в получении 722 млн грн взятки от олигарха Олега Бахматюка за возмещение его компаниям НДС.

Насирова будут содержать под стражей до 17 декабря с возможностью внесения залога в размере 523 205 685 грн.

В случае внесения залога злоумышленник выйдет из СИЗО под обязательства: являться по первому требованию, не выезжать из Киева без разрешения, сообщать об изменении места проживания, воздерживаться от общения с подозреваемым Бахматюком и другими, сдать загранпаспорта и другие документы для выезда за границу, а также носить электронный браслет.

18 октября НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-главе ГФС Насирову и агромагнату Бахматюку за злоупотребление более чем на 700 млн грн.

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