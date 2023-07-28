Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.

Виктор Чумак дал комментарий по поводу проверок ТЦК и громких дел по деятельности военных.

"Что касается дел военнослужащих, то, по-моему, - это абсолютное отсутствие логики или ума в действиях людей. Возможно, они считают, что им ничего не угрожает, потому что прикрыли себя связями, друзьями и товарищами, сидящими на каких-то высоких должностях. Однако не может нормальный человек так поступать, понимая, что на сегодняшний день все подобные действия можно отследить. Хочу сказать, что многие, не только из военнослужащих, но и из чиновников, воспользовались закрытостью деклараций. И это очень плохая история с закрытыми декларациями, - отметил главный военный прокурор Украины 2019-2020 гг.

Юрист положительно оценил то, что Верховная Рада пока еще в первом чтении приняла проект закона, открывающего декларации чиновников.

"Теперь можно будет посмотреть, кто и как из чиновников себя повел во время войны. Потому что декларации давали возможности общественности, активистам и журналистам, всегда отслеживать изменение состояния тех или иных чиновников, в том числе и военных, потому что они тоже сдавали эти декларации" – сказал господин Чумак.

Что известно о ситуации с ТЦК и СП

После публикации расследования журналистов "Украинской правды" "Батальон "Испания" о приобретении виллы начальником Одесского областного территориального центра комплектования Евгением Борисовым в конце 2022 года власти начали проверки ТЦК и СП.

Борисов приобрел виллу на испанском курорте Марбелья. Ее стоимость – почти 4 млн евро.

Недвижимое имущество начальник Одесского ТЦК зарегистрировал не на себя, а на мать-пенсионерку. Жена Борисова стала владелицей офисного помещения на главной улице Марбельи.

В ОК "Юг" отреагировали на поездку начальника Одесского ТЦК за границу: "Было установлено, что его выезд за границу на тот момент был абсолютно санкционирован и разрешен".

Однако президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандал с начальником Одесского ТЦК Евгением Борисовым и поручил его уволить.

28 июня стало известно, что Евгений Борисов больше не занимает должность начальника Одесского ТЦК.

Минобороны пообещало жестко реагировать и привлечь к ответственности военкомов за недостойное поведение.

4 июля стало известно, что главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный назначил нового руководителя Одесского ТЦК. Им стал полковник Александр Охрименко.

22 июля Государственное бюро расследований сообщило о подозрении начальнику Одесского областного территориального центра комплектования Евгению Борисову в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и умышленном уклонении от несения службы.

Президент Владимир Зеленский 22 июля заявил , что одним только увольнением эта история не должна была завершиться. ГБР и Офис генерального прокурора продолжали следственные и процессуальные действия. Он также пообещал, что все подробности, которые можно обнародовать, правоохранители обязательно предоставят обществу.

В понедельник, 24 июля, в Киеве ГБР вместе с Офисом генерального прокурора задержали Евгения Борисова. После объявления подозрения он пытался скрыться от следствия. Для этого фигурант менял номера телефонов, автомобилей, свое местоположение и т.д.

25 июля Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Евгению Борисову – его отправили под стражу на два месяца с правом внести залог в размере 150 миллионов гривен.

Согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.