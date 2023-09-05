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Экс-главе Верховного Суда Князеву уменьшили размер залога

5 сентября, 2023 вторник
13:47
Общество

Высший антикоррупционный суд уменьшил размер залога бывшему главе Верховного суда Украины Всеволоду Князеву

Об этом говорится в резолютивной части определения суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Отмечается, что ходатайство об изменении меры предосторожности Князеву удовлетворили частично. В частности, размер залога уменьшили с 75 миллионов гривен до 55 миллионов гривен. В другой части ходатайство в суде было отказано.

"Постановление вступает в законную силу с момента его объявления и отдельному обжалованию не подлежит. Возражения против этого определения могут быть поданы во время подготовительного производства в суде", - указано в постановлении от 31 августа.

Полный текст постановления будет оглашен вечером 5 сентября.

Что известно о деле Князева

15 мая НАБУ и САП разоблачили схему получения неправомерной выгоды руководством и судьями Верховного Суда Украины. На следующий день по делу о коррупции в Верховном Суде Украины был задержан глава суда Всеволод Князев и еще один человек. Тогда же Верховный Суд Украины выразил недоверие Князеву, а затем НАБУ и САП объявили ему подозрение в получении неправомерной выгоды.

Во время заседания 17 мая Высший антикоррупционный суд Украины не удовлетворил жалобу по поводу задержания и содержания под стражей бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева. Впоследствии Высший совет правосудия разрешил содержание под стражей экс-председателя Верховного Суда Князева, САП ходатайствует об аресте с залогом. Позже ВАКС также избрал меру пресечения для адвоката Олега Горецкого, которого считают соучастником дела Князева.

Уже 23 мая НАБУ и САП сообщили, что изъяли крупную сумму наличных почти полмиллиона долларов США, скрытую участниками преступления по делу по подозрению председателя Верховного Суда. А 26 мая в Киеве на заседании пленума Верховного Суда избрали нового председателя Верховного Суда.

31 мая ВАКС отклонил апелляционную жалобу по изменению меры пресечения Князеву, его оставили под стражей.

Позже, 11 июля, Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения бывшему председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву. Его будут содержать под стражей до 8 сентября.

Криминал
Украина
корупція в Україні
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