Экс-главе Укравтодора Новаку в Польше предъявлены новые обвинения
Прокуратура в Варшаве предъявила новые обвинения экс-главе Укравтодора Славомиру Новаку
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на РАР .
"Сегодня прокурор объявил Славомиру Н. измененное коррупционное обвинение. Оно включает получение дополнительной материальной выгоды на сумму 315 тыс. евро за поддержку компании в процессе получения и выполнения тендеров, касающихся строительства и ремонта дорог в Украине", - сообщила пресс-секретарь прокуратуры Александра Скшиняж .
Она добавила, что обвинение касается времени, когда Новак возглавлял Укравтодор.
Новак отверг обвинения и отказался давать показания.
- Напомним, 20 июля 2020 года Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта Польши, экс-главу Укравтодора Славомира Новака.
- После задержания суд Польши арестовал Новака.
- Первый заместитель руководителя САП Максим Грищук заявил, что бывший и.о. руководителя Укравтодора Славомир Новак принимал меры для получения неправомерной выгоды через строительство дорог в Украине, а также предлагал создать с международной компанией совместное предприятие в Польше.
- Офис генпрокурора Украины отправил подозрение экс-главе Укравтодора в Польшу.
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