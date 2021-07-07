Экс-главе Укравтодора Новаку в Польше предъявлены новые обвинения

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на РАР .

"Сегодня прокурор объявил Славомиру Н. измененное коррупционное обвинение. Оно включает получение дополнительной материальной выгоды на сумму 315 тыс. евро за поддержку компании в процессе получения и выполнения тендеров, касающихся строительства и ремонта дорог в Украине", - сообщила пресс-секретарь прокуратуры Александра Скшиняж .

Она добавила, что обвинение касается времени, когда Новак возглавлял Укравтодор.

Новак отверг обвинения и отказался давать показания.

Напомним, 20 июля 2020 года Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта Польши, экс-главу Укравтодора Славомира Новака.

После задержания суд Польши арестовал Новака.

Первый заместитель руководителя САП Максим Грищук заявил, что бывший и.о. руководителя Укравтодора Славомир Новак принимал меры для получения неправомерной выгоды через строительство дорог в Украине, а также предлагал создать с международной компанией совместное предприятие в Польше.

Офис генпрокурора Украины отправил подозрение экс-главе Укравтодора в Польшу.