Экс-главе СБУ объявили подозрение в госизмене и военных преступлениях
СБУ сообщила о подозрении экс-главе Службы безопасности, возглавившему карательные органы РФ в оккупированной части Херсонщины
Об этом сообщили в telegram Службы безопасности Украины.
Отмечается, что злоумышленником является бывший глава СБУ Александр Якименко, с 2014 года скрывавшийся в РФ за государственную измену.
Стало известно, что в начале полномасштабного вторжения он поддержал российских оккупантов и предложил им свою помощь в войне против Украины. За это он был назначен руководителем созданной РФ "государственной службы безопасности в Херсонской области".
Добавляется, что на этой должности он выполняет задачи Москвы по распространению кремлевского режима и подавлению движения сопротивления в регионе.
"В своей преступной деятельности приспешник захватчиков "подотчетен" кадровым сотрудникам ФСБ, координирующим репрессивные органы РФ в оккупированных районах. Во время оккупации Херсона "чиновник" дал указание на захват одного из офисов в центре города. В подвальном помещении этого здания рашисты обустроили застенок", - говорится в сообщении.
СБУ сообщает, что там из людей "выбивали" признания в содействии Силам обороны Украины, а затем предлагали за деньги получить "амнистию".
Добавляется, что таким образом руководитель местного "филиала" ФСБ и его подельники "зарабатывали" на массовых репрессиях, а также делали "показатели" перед российскими "кураторами".
Известно, что в ряды оккупационного органа его руководитель лично привлек еще восемь предателей, принимавших непосредственное участие в пытках мирных жителей.
Отмечается также, что после освобождения Херсона "должностное лицо" вместе со своими приспешниками сбежало на левый берег р. Днепр и сейчас там скрывается от правосудия.
На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили бывшему генералу и восьми его сообщникам о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
▪️ ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
▪️ ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);
▪️ ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований);
▪️ ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).
- 7 февраля СБУ обезвредила преступные группировки, терроризировавшие жителей Одессы, Харькова и Сумщины.
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