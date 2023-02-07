Об этом сообщили в telegram Службы безопасности Украины.

Отмечается, что злоумышленником является бывший глава СБУ Александр Якименко, с 2014 года скрывавшийся в РФ за государственную измену.

Стало известно, что в начале полномасштабного вторжения он поддержал российских оккупантов и предложил им свою помощь в войне против Украины. За это он был назначен руководителем созданной РФ "государственной службы безопасности в Херсонской области".

Добавляется, что на этой должности он выполняет задачи Москвы по распространению кремлевского режима и подавлению движения сопротивления в регионе.

"В своей преступной деятельности приспешник захватчиков "подотчетен" кадровым сотрудникам ФСБ, координирующим репрессивные органы РФ в оккупированных районах. Во время оккупации Херсона "чиновник" дал указание на захват одного из офисов в центре города. В подвальном помещении этого здания рашисты обустроили застенок", - говорится в сообщении.

СБУ сообщает, что там из людей "выбивали" признания в содействии Силам обороны Украины, а затем предлагали за деньги получить "амнистию".

Добавляется, что таким образом руководитель местного "филиала" ФСБ и его подельники "зарабатывали" на массовых репрессиях, а также делали "показатели" перед российскими "кураторами".





Известно, что в ряды оккупационного органа его руководитель лично привлек еще восемь предателей, принимавших непосредственное участие в пытках мирных жителей.

Отмечается также, что после освобождения Херсона "должностное лицо" вместе со своими приспешниками сбежало на левый берег р. Днепр и сейчас там скрывается от правосудия.



На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили бывшему генералу и восьми его сообщникам о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

▪️ ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

▪️ ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований);

▪️ ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).