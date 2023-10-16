Экс-главе СБУ и его заместителю сообщили о подозрении по делам Майдана

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Следствие установило, что в декабре 2013 года и феврале 2014 под видом иностранной делегации на территорию Украины тремя группами прибыли 20 сотрудников российской спецслужбы на выполнение совместного решения тогдашних руководителей СБУ и ФСБ РФ.

При поддержке экс-главы СБУ спецагенты РФ беспрепятственно размещались в зданиях ведомства и с помощью заранее привезенной с собой спецтехники организовывали и способствовали работникам СБУ в подготовке видео провокативного характера.

Подозреваемые создали YouTube-канал, на котором было размещено 257 видеозаписей, в которых дискредитировались общественно-политические события в Украине и унижались украинцы как нация в целом. Эти видео впоследствии распространялись в Интернете и медиа. О подрывной деятельности по информационной безопасности Украины, экскеровство СБУ отчитывалось своим кураторам из ФСБ РФ, а для подтверждения предоставляли ссылки на опубликованные видеозаписи.

В ходе досудебного расследования по преступлениям совершенным на Майдане, прокуроры установили, что спецслужбы РФ имели непосредственное влияние на прежнее руководство СБУ с целью проведения совместной подрывной деятельности против Украины и разжигания национальной розни и ненависти.

Среди подозреваемых генералов ФСБ России:

генерал армии – бывший руководитель службы безопасности президента РФ, заместитель главнокомандующего внутренними войсками;

генерал-полковник начальник службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ РФ;

генерал-лейтенант – заместитель начальника службы защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом ФСБ РФ – начальник управления по защите конституционного устройства;

генерал-майор – первый заместитель начальника управления по защите конституционного устройства службы защиты конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ РФ;

генерал-майор – первый заместитель начальника департамента оперативной информации службы оперативной информации и международных связей ФСБ РФ;

генерал-майор – бывший сотрудник службы защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом ФСБ РФ, сейчас – заместитель начальника управления ФСБ РФ в Москве и другие.

Прокуроры сообщили о подозрении бывшему главе СБУ, его первому заместителю, руководителю антитеррористического центра и начальнику департамента защиты национальной государственности СБУ, в совершении по предварительному сговору группой лиц государственной измены и нарушения равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст.111;ч.2 ст.28 ч.2 ст.161 УК Украины).

Также о подозрении объявили 20 сотрудникам ФСБ РФ в совершении по предварительному сговору группой лиц пособничества в совершении государственной измены и содействии руководству СБУ в оказании РФ помощи в проведении подрывной деятельности против Украины в ущерб ее суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и информации , а также разжигание национальной, религиозной вражды и ненависти, унижение национальной чести и достоинства, образа чувств граждан в связи с их идеологическими убеждениями (ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111; ч. 1); 2 статьи 28 ч. 1 статьи 161 УК Украины).

С 9 января 2013 года по 24 февраля 2014-го СБУ возглавлял Александр Якименко.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Что известно о расследовании расстрела Небесной сотни на Майдане

Расстрел Небесной сотни произошел 18-20 февраля 2014 года, когда силовики и "титушки" применяли насилие и огнестрельное оружие против протестующих в центре Киева.

В декабре 2019 пять подозреваемых беркутовцев передали на обмен пленными с террористическими "Д/ЛНР". Это вызвало возмущение среди родственников погибших и пострадавших на Майдане. Два из них – Тамтура и Маринченко – вернулись в Украину и продолжают участвовать в судебном процессе. Трое других – Аброськин, Зиновьев и Янисевич – находятся в России или на временно оккупированных территориях.

1 февраля 2022 года ГБР сообщил о заочном аресте бывшего начальника охраны экс-президента Виктора Януковича, который помог последнему незаконно уехать в Россию. Впоследствии Государственное бюро расследований объявило о вызове на допрос экспрезидента Виктора Януковича для получения подозрения.

1 декабря сообщалось, что экс-руководителя ГАИ будут судить за организации незаконного препятствования проведению митингов, в частности Автомайдана, а также за подделку документов. Также в декабре сообщили, что за разгон студенческого Майдана будут судить бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сивковича.

В феврале 2023 года адвокат семей Майдана Титич заявил, что в большинстве преступлений истекли сроки привлечения к ответственности, суды умышленно допускали нарушения. В конце февраля того же года стало известно, что экскомандира спецроты киевского "Беркута" будут судить за массовые расстрелы активистов Майдана 20 февраля 2014 года.

9 мая в этом году сообщили, что в Украине будут заочно судить беглецов из руководства МВД Украины, которые были причастны к незаконной поставке спецсредств и их использованию для подавления протестов в феврале 2014 года.

Несмотря на войну, за 2022 год по делу Майдана было поставлено в известность о подозрении бывшему заместителю главы МВД и получены разрешения на досудебное расследование в отношении экспрезидента, бывшего заместителя секретаря СНБО и главы управления ГАИ.

По делам Майдана за год были получены разрешения суда на осуществление специального досудебного расследования в отношении 26 подозреваемых, среди них 2 высокопоставленных должностных лица – бывшие президент Украины и заместитель Секретаря СНБО Украины, 14 правоохранителей, из которых 1 прокурор, а также 10 гражданских лиц.

4 октября 2023-го стало известно, что в суд передали дело в отношении бывших высокопоставленных чиновников - президента-беглеца Януковича и руководителей силовиков, которые отдавали приказы и применяли военную технику, огнестрельное оружие для насильственного разгона демонстрантов в центре Киева в феврале 2014 года.

13 октября Государственное бюро расследований направило в суд обвинительный акт в отношении 6 бывших милиционеров роты специального назначения ГМОП "Беркут", подчиненного киевскому управлению МВД. Они являлись непосредственными исполнителями массовых расстрелов активистов Майдана.