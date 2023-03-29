Об этом говорится в материале "Схем".

"Сегодня Шевченковский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство Офиса генерального прокурора и продлил срок содержания под стражей бывшего президента корпорации "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева на 60 суток - то есть до 27 мая", - говорится в материале.

Офис генпрокурора обосновал необходимость продления следствия появлением новых обвинений и подозрений в препятствовании законной деятельности Вооруженным Силам Украины.

В официальной версии следствия говорится, что Богуслаев в апреле 2022 года блокировал передачу вертолета Ми-2-МСБ-1 представителям Главного управления разведки Украины и давал подчиненным указания скрыть детали и эксплуатационную документацию, без которых использовать этот вертолет было бы невозможно.

"Сам Вячеслав Богуслаев все обвинения отвергает. Во время судебного заседания он заявил, что к нему лично никто из военных с таким запросом не обращался, а снятие деталей объяснил обычным рабочим процессом", – рассказывают журналисты из зала суда.