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Экс-главе "Мотор Сичи" Богуслаеву продлили арест до 27 мая по делу о госизмене

29 мартa, 2023 среда
20:19
Криминал

29 марта суд продлил срок нахождения под арестом в СИЗО бывшего главы "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева, подозреваемого в госизмене, еще на 60 дней

Об этом говорится в материале "Схем".

"Сегодня Шевченковский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство Офиса генерального прокурора и продлил срок содержания под стражей бывшего президента корпорации "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева на 60 суток - то есть до 27 мая", - говорится в материале.

Офис генпрокурора обосновал необходимость продления следствия появлением новых обвинений и подозрений в препятствовании законной деятельности Вооруженным Силам Украины.

В официальной версии следствия говорится, что Богуслаев в апреле 2022 года блокировал передачу вертолета Ми-2-МСБ-1 представителям Главного управления разведки Украины и давал подчиненным указания скрыть детали и эксплуатационную документацию, без которых использовать этот вертолет было бы невозможно.

"Сам Вячеслав Богуслаев все обвинения отвергает. Во время судебного заседания он заявил, что к нему лично никто из военных с таким запросом не обращался, а снятие деталей объяснил обычным рабочим процессом", – рассказывают журналисты из зала суда.

  • Напомним, в октябре 2022 года бывшего директора предприятия "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева задержали по подозрению в госизмене. Известно, что он бесперебойно поставлял российским оккупантам двигатели к вертолетам и самолетам. Также с 2000 года Богуслаев имеет гражданство РФ. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца.
  • СБУ распространила доказательства сотрудничества президента "Мотор Сичи" Богуслаева с Россией – аудиозаписи телефонных разговоров, подтверждающих его сотрудничество с врагом.
  • "Схемы" обнаружили, что у президента корпорации "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева есть российское гражданство с 2000 года.
  • 24 октября 2022 года президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, подозреваемого в госизмене и коллаборационизме, арестовал суд.
  • Руководитель "Запорожского центра расследований" Сергей Сидоров рассказал, что согласно его исследованию компания "Мотор Сич" продала авиадетали для российского авиаремонтного завода, обслуживающего военно-промышленный комплекс России, на сумму 400 млн грн.
  • 26 октября авиационный эксперт Богдан Долинце заявил, что если бы не "Мотор Сич", то Российская Федерация не наладила бы производство комплектующих для вертолетов, уничтожающих украинскую критическую инфраструктуру.
  • 4 ноября 2022 года стало известно, что по материалам следователей СБУ наложен арест на все имущество президента АО "Мотор Сич" и начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия, которые подозреваются в работе на РФ.
  • 7 ноября секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что активы компаний "Мотор Сич", "Запорожтрансформатор", "АвтоКрАЗ", "Укрнафта" и "Укртатнафта" переданы в управление Министерства обороны.
  • В феврале Вячеславу Богуслаеву сообщили о новом подозрении - в содействии деятельности террористической организации "ДНР".
  • 18 марта бывшего руководителя предприятия "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева лишили звания почетного гражданина Запорожья. Ранее его задержали по подозрению в госизмене.
Запорожье
война с Россией
Запорожская область
коллаборанти
Мотор Сич
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