Об этом сообщили в СБУ.

Правоохранители объявили о подозрении экс-руководителю Херсонской областной администрации Геннадию Лагуте, занимавшему этот пост с октября 2021 по июль 2022 года.

Отмечается, что весной 2022 года Лагута попросил местную предпринимательницу дать ему автомобиль для "служебных целей". Женщина сделала это, а пока она находилась за границей, экс-глава ОВА решил приватизировать транспортное средство с помощью частного нотариуса.

"Таким образом, он получил от нотариуса доверенность, которая уполномочила его распоряжаться данным авто (в том числе продать, передать в аренду на условиях по своему усмотрению). Далее чиновник "продал" этот автомобиль своему подчиненному – руководителю патронатной службы Херсонской ОВА, а на следующий день тот "перепродал" его своему руководителю назад", – проинформировали в СБУ.

Так, теперь на автомобиль наложен арест: экспертиза установила, что на нотариальной доверенности поставлена поддельная подпись владелицы.

Подозрение объявлено по двум статьям УКУ: ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов);

ч. 4 ст. 190 (мошенничество).