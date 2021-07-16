Экс-глава Укрзализныци Жмак требует 17 млн грн за моральный ущерб из-за увольнения
Бывший председатель правления Укрзализныци Владимир Жмак через суд требует 17 млн грн за моральный ущерб из-за увольнения и восстановления в должности
Об этом говорится в соответствующем постановлении суда.
Согласно тексту постановления, истец требует признать незаконным приказ о прекращении трудового договора и восстановить его в должности председателя правления Укрзализныци.
Истец также оценил моральный ущерб из-за увольнения из компании в размере 16,8 млн грн. Кроме этого, Жмак требует взыскать с Укрзализныци средний заработок за все время вынужденного прогула со дня увольнения до дня восстановления в должности.
В соответствии с постановлением Шевченковского районного суда Киева производство по делу открыто. Подготовительное заседание планируется провести 16 августа.
- Напомним, 27 января Верховная Рада поддержала создание следственной комиссии для расследования коррупции на Укрзализныце.
- Впоследствии председатель правления Укрзализныци Жмак заявил , что временная следственная комиссия Рады направила запрос в Кабмин относительно оценки компетентности правления компании "не дождавшись ответа УЗ".
- Впоследствии наблюдательный совет Укрзализныци обратился в Кабинет министров с просьбой уволить председателя правления компании Владимира Жмака.
- Кабинет министров 27 марта одобрил освобождение Жмака от должности председателя правления Укрзализныци.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.12
Покупка 27.12Продажа 27.34
-
EUR
Покупка 31.95Продажа 32.34
- Актуальное
- Важное