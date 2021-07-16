Экс-глава Укрзализныци Жмак требует 17 млн грн за моральный ущерб из-за увольнения

Об этом говорится в соответствующем постановлении суда.



Согласно тексту постановления, истец требует признать незаконным приказ о прекращении трудового договора и восстановить его в должности председателя правления Укрзализныци.



Истец также оценил моральный ущерб из-за увольнения из компании в размере 16,8 млн грн. Кроме этого, Жмак требует взыскать с Укрзализныци средний заработок за все время вынужденного прогула со дня увольнения до дня восстановления в должности.



В соответствии с постановлением Шевченковского районного суда Киева производство по делу открыто. Подготовительное заседание планируется провести 16 августа.

Напомним, 27 января Верховная Рада поддержала создание следственной комиссии для расследования коррупции на Укрзализныце.

Впоследствии председатель правления Укрзализныци Жмак заявил , что временная следственная комиссия Рады направила запрос в Кабмин относительно оценки компетентности правления компании "не дождавшись ответа УЗ".

Впоследствии наблюдательный совет Укрзализныци обратился в Кабинет министров с просьбой уволить председателя правления компании Владимира Жмака.

Кабинет министров 27 марта одобрил освобождение Жмака от должности председателя правления Укрзализныци.

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