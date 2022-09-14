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Экс-глава Укрэксимбанка Мецгер должен заплатить 3400 грн штрафа за нападение на журналистов, – приговор суда

14 сентября, 2022 среда
14:42
Общество

В деле нападения на журналистов "Схем" признали виновными экс-главу Укрэксимбанка и еще двух его работников

Об этом сообщилоРадио Свобода .

Виновными в нападении на журналистов "Схем" признаны бывший председатель правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер, бывший директор департамента банковской безопасности учреждения Игорь Тельбизов и начальник управления внутренней безопасности Укрэксимбанка Олег Осипов. Каждый из них должен заплатить штраф.

Такой приговор вынес 14 сентября Голосеевский райсуд Киева.

Так, Евгения Мецгера признали виновным по ч. 1 и ч. 3 статьи 171 УКУ (незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств, препятствование работе журналиста, совершенное должностным лицом с использованием своего служебного положения) и назначили наказание в виде штрафа в размере 3400 грн. лишение права занимать определенные должности.

Тельбизова и Осипова признали виновными по ч. 1 и ч. 2 статьи 171 и ч. 1 статьи 126 (побои и морды) и назначили каждому штраф в размере 1700 грн.

После оглашения приговора Мецгер дал комментарий журналистам Радио Свобода.

"Решение есть решение, суд есть суд. Принимаем, как есть. Могу соглашаться, могу не соглашаться. Я пообщаюсь со своими адвокатами, почитаем решение, почитаем все аргументы и будем принимать решение подавать или не подавать (апелляцию, – ред.)", – отметил экспредседатель Укрэксимбанка.

На вопрос о намерении занимать государственные должности Мецгер отметил, что будет это делать только если будет иметь желание и потребуется государству.

"Но я считаю, что у меня достаточно навыков, скилов, которые могут быть нужны государству еще", - подчеркнул он.

Тельбизов на вопрос журналистов сказал, что то, что сейчас произошло - мелочи. Сейчас, по его мнению, более важны дела в стране.

"Есть суд, есть решение. Здесь же не клуб по развлечениям, кто-то чем-то доволен или нет. Я не обсуждаю решение суда, я гражданин этой страны. И сегодня есть гораздо более важные дела, чем обсуждать, кто здесь чем доволен. С того момента, как вышли из системы, мы работаем, служим, продолжаем. Поэтому это мелочи жизни, которые сегодня здесь состоялись", - отметил он.

Адвокат журналистов "Схем" Анатолий Попов отметил, что суд "вынес приговор в рамках того, что просила прокуратура". Он сообщил, что после прочтения полного текста судебного решения они будут обсуждать вопрос подачи апелляционной жалобы.

Также Попов добавил, что они не очень удовлетворены действиями прокуратуры по этому уголовному делу, поскольку еще с конца октября было очевидно, что она не очень заинтересована в нормальном расследовании.

"Мы об этом узнали 10 ноября 2021 года, когда ознакомились с материалами дела. Впоследствии мы узнали, что закрытая 146 статья УКУ – это незаконное лишение свободы лиц. Нам через суд пришлось ее восстанавливать", - отмечает он.

Потерпевшие оспаривают, по их мнению, безосновательное закрытие производства по 146 статье УКУ. Она предусматривает ограничение или лишение свободы сроком до трех лет.

Прокурор Голосеевской окружной прокуратуры Киева Евгения Литвинчук отказалась давать какие-либо комментарии.

  • 4 октября 2021 года во время интервью Мецгер совершил нападение на журналистов "Схэм". 6 октября стало известно, что Мецгер сложил полномочия главы Укрэксимбанка на время расследования нападения на журналистов. На его место был назначен Ермаков.
  • В этот же день сообщили , что в прокуратуре готовят два подозрения в нападении на журналистов "Схэм". Одновременно с этим Мецгер извинился перед "Схемами" за нападение во время интервью.
  • 7 октября прокуратура объявила подозрение Мецгеру о нападении на журналистов. Позже он получил сообщение о еще одном подозрении . 11 октября стало известно, что Мецгер был уволен с должности главы Укрэксимбанка. Это случилось после того, как он добровольно написал заявление о своей отставке.
  • 11 ноября сообщили, что Укрэксимбанк восстановил в должностях двух нападающих на журналистов "Схем" – Игоря Тельбизова и Олега Осипова.
  • 12 января 2022 года правительство лишило Мецгера полномочий подписывать гражданско-правовые договоры с членами наблюдательного совета банка.
  • 7 апреля Радио Свобода написала, что Мецгера планируют назначить замминистра экономики Украины .

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