Экс-глава Центра противодействия дезинформации Лысенко стала заместителем директора НАБУ
Должность заместителя директора Национального антикоррупционного бюро Украины заняла экс-руководитель Центра противодействия дезинформации Полина Лысенко
Об этом информирует пресс-служба НАБУ .
"Усиливать позиции института в коммуникации с обществом, укреплять взаимодействие с общественными организациями и международными партнерами с сегодняшнего дня будет Полина Лысенко", - написали в заявлении.
Сообщается, что приказ о назначении заместителя подписал директор НАБУ Семен Кривонос.
Справочно. Полина Лысенко работала в команде Национального бюро в 2015-2019 годах. Затем возглавляла Департамент международно-правового сотрудничества и возвращения активов Офиса генерального прокурора (2019-2020), руководила проектом по развитию судебной ветви власти и международного сотрудничества Офиса простых решений и результатов. Возглавляла Департамент информационной политики и связей с общественностью АО "Укрзализныця" (2020-2021).
Также руководила Центром противодействия дезинформации при СНБОУ – с 2021 до 2023 года.
20 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Лысенко.
- Ранее Украина пообещала МВФ провести конкурс на директора НАБУ до апреля 2023 года.
- 4 марта комиссия НАБУ отобрала три кандидатуры для подачи Кабинету Министров.
- Кабинет Министров Украины проголосовал за назначение Семена Кривоноса директором Национального антикоррупционного бюро.
- Народный депутат Ирина Фриз убеждена , что своим вмешательством в конкурс на должность главы НАБУ власти пытаются монополизировать антикоррупционную систему Украины.
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