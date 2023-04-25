Об этом информирует пресс-служба НАБУ .

"Усиливать позиции института в коммуникации с обществом, укреплять взаимодействие с общественными организациями и международными партнерами с сегодняшнего дня будет Полина Лысенко", - написали в заявлении.

Сообщается, что приказ о назначении заместителя подписал директор НАБУ Семен Кривонос.

Справочно. Полина Лысенко работала в команде Национального бюро в 2015-2019 годах. Затем возглавляла Департамент международно-правового сотрудничества и возвращения активов Офиса генерального прокурора (2019-2020), руководила проектом по развитию судебной ветви власти и международного сотрудничества Офиса простых решений и результатов. Возглавляла Департамент информационной политики и связей с общественностью АО "Укрзализныця" (2020-2021).

Также руководила Центром противодействия дезинформации при СНБОУ – с 2021 до 2023 года.

20 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Лысенко.