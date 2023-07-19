Об этом " Полтавщине " сообщил руководитель Совета адвокатов Владимир Скукис.

"27 июня Иван Баканов получил такое свидетельство. Перед этим он прошел надлежащую процедуру: сдал экзамены в квалификационно-дисциплинарной комиссии, прошел 6-месячную стажировку не по месту жительства, получил удостоверение и принял присягу. Через несколько недель он был внесен в Реестр адвокатов Украины ", – рассказал он журналистам.

Действующим законодательством предусмотрена сдача экзаменов по месту жительства. По словам Скукиса, Баканов сам выбрал для работы Полтавщину, продемонстрировав договор аренды.