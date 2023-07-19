Экс-глава СБУ Баканов получил свидетельство адвоката в Полтавской области
Экс-глава СБУ Иван Баканов получил удостоверение адвоката от Совета адвокатов Полтавской области. Перед этим он сдал экзамены, прошел стажировку и принял присягу
Об этом " Полтавщине " сообщил руководитель Совета адвокатов Владимир Скукис.
"27 июня Иван Баканов получил такое свидетельство. Перед этим он прошел надлежащую процедуру: сдал экзамены в квалификационно-дисциплинарной комиссии, прошел 6-месячную стажировку не по месту жительства, получил удостоверение и принял присягу. Через несколько недель он был внесен в Реестр адвокатов Украины ", – рассказал он журналистам.
Действующим законодательством предусмотрена сдача экзаменов по месту жительства. По словам Скукиса, Баканов сам выбрал для работы Полтавщину, продемонстрировав договор аренды.
- Баканова, бывшего другом детства президента Владимира Зеленского, уволили с должности главы СБУ в июле прошлого года. Причиной его увольнения Зеленский назвал "массив преступлений против основ национальной безопасности государства" внутри правоохранительных органов и "связи, зафиксированные между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России". С этого времени Баканов не появлялся в поле зрения СМИ.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.65
Покупка 36.65Продажа 37.35
-
EUR
Покупка 40.98Продажа 41.92
- Актуальное
- Важное