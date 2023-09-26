Экс-глава Роскосмоса Рогозин заявил, что в ближайшие дни вернется на войну против Украины

Об этом пишет пропагандистское издание ТАСС .

"Конечно, я вернусь в ближайшие дни", - сказал он во время интервью ТАСС.

Рогозин заявил, что "по-прежнему большую часть времени планирует проводить у линии боевого столкновения".

Издание также утверждает, что ранее Рогозин сказал, что среди его первоочередных задач в должности "сенатора" - содействие в дальнейшем "освобождении" региона и "повоенном обустройстве".