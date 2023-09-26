Экс-глава Роскосмоса Рогозин заявил, что в ближайшие дни вернется на войну против Украины
Экс-председатель Роскосмоса и оккупационный сенатор РФ от временно захваченной части Запорожской области Дмитрий Рогозин заявил, что в ближайшие дни вернется на войну против Украины
Об этом пишет пропагандистское издание ТАСС .
"Конечно, я вернусь в ближайшие дни", - сказал он во время интервью ТАСС.
Рогозин заявил, что "по-прежнему большую часть времени планирует проводить у линии боевого столкновения".
Издание также утверждает, что ранее Рогозин сказал, что среди его первоочередных задач в должности "сенатора" - содействие в дальнейшем "освобождении" региона и "повоенном обустройстве".
- 21 декабря 2022 года Дмитрий Рогозин и так называемый глава правительства "ДНР" Виталий Хоценко получили ранения в Донецке после обстрела ресторана, где они праздновали именины экс-главы Роскосмоса. Рогозина ранили в ягодицы и голову.
- Позже стало известно, что Рогозин получил ранение спины и контузию.
- 4 мая Рогозин, очевидно находившийся на фронте, угрожал остановить контрнаступление ВСУ тактическим ядерным оружием. Россиянин рассказал, как оккупанты собираются давать отпор каждому из видов оружия, но предположил, что силы будут неравными и захватчики не справятся.
- В субботу, 23 сентября, Рогозин был назначен оккупационным сенатором РФ от временно захваченной части Запорожской области.
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