Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин приехал в оккупированный Донецк

О своей поездке российский политик сообщил телеграммам.

Рогозин отметил, что привез зимнее обмундирование для местных оккупантов.

Отметим, что ранее ряд источников сообщал, что Дмитрий Рогозин может быть назначен "куратором" временно оккупированных частей Херсонской, Луганской, Донецкой и Запорожской областей.

Напомним, за сутки ВСУ ликвидировали 400 оккупантов, 14 артиллерийских систем и 21 крылатую ракету

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