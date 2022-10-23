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Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин приехал в оккупированный Донецк

23 октября, 2022 воскресенье
13:11
война с Россией

Экс-вице-премьер РФ и экс-глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин совершил преступление, о котором сам и рассказал - незаконно пересек государственную границу Украины

О своей поездке российский политик сообщил телеграммам.

Рогозин отметил, что привез зимнее обмундирование для местных оккупантов.

Отметим, что ранее ряд источников сообщал, что Дмитрий Рогозин может быть назначен "куратором" временно оккупированных частей Херсонской, Луганской, Донецкой и Запорожской областей.

  • Напомним, за сутки ВСУ ликвидировали 400 оккупантов, 14 артиллерийских систем и 21 крылатую ракету

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