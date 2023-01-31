Экс-глава Пентагона призвал США как можно быстрее передать Украине истребители и дальнобойные ракеты
Объявленная на Рамштайне помощь не успеет поступить в Украину к запланированному российскому наступлению в марте. США должны как можно скорее передать ВСУ истребители
Об этом сказал бывший глава Пентагона Марк Эспер (2019-2020), передает Голос Америки .
"Нас волнует наступление России весной, а это март, до которого осталось пять недель. Так что посчитаем логистику - чтобы доставить танки, нужны недели, нужно еще научить экипаж, это также занимает недели. Надо научить их не только индивидуальным навыкам, но и как работать коллективно, нужно создать логистику материально-технического обеспечения, систем пополнения запасов. Боюсь, мы не будем вовремя готовы", - заявил бывший министр обороны США .
Эспер высказал мнение, что для успеха Украина должна получить танки еще осенью. Он призвал Белый дом не медлить с предоставлением ВСУ дальнобойных ракет ATACMS и истребителей F-16.
"Вместо того чтобы реагировать на угрозу российского наступления, я бы предпочел видеть, что украинцы перейдут в наступление уже сейчас, пока россияне все еще пытаются научить, снарядить и организовать своих военных. Но сейчас мы отстаем, танки надо было передать украинцам в сентябре или в октябре", - подчеркнул эк-глава Пентагона.
- Польша заявила о готовности передать Украину свои истребители F-16, если это будет согласовано на уровне НАТО.
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