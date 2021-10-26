Экс-глава НБУ Гонтарева прокомментировала возможность причастности регулятора к "делу Медведчука" при ее руководстве

Об этом Гонтарева сообщила в интервью Радио Свобода .



"Я пыталась послушать эти пленки, пыталась со своими коллегами из НБУ поговорить о чем вообще идет речь. И все мы пришли к выводу, что НБУ он там упоминал только потому, что НБУ запрещал расчеты и оккупированных территориях, НБУ мешал всем, кто хотел делать эти расчеты. "Вот почему он мог вспоминать НБУ. Потому что НБУ закрыл все банковские и небанковские учреждения, у всех забрал лицензии. Я ни разу Медведчука не видела и не слышала", - цитирует издание слова Гонтаревой.

По мнению Гонтаревой, она заслуживает "награды", а не обвинений в котексте событий 2014 года.

И вместо того, чтобы нам всем работников НБУ того времени выдать медаль «Герой Украины», потому что в первый день, когда я вышла на работу, люди с оружием захватили донецкое теротделение НБУ, а на следующий день захватили луганское отделение. И как мы там дрались... Я помню одну из первых своих встреч в МВФ в 2014 году, я тогда попросила встречу с главой центробанка Молдовы, чтобы понять, как они вели расчеты с оккупированным Приднестровьем, но после этого мы решили наоборот перекрыть все эти расчеты. , а компании перерегистрировались в Киев, чтобы продолжить работать. Вот и вся история с моей стороны. И при этом генпрокурор, глава СБУ выходят и говорят о вошедшем в сговор НБУ", - отметила экс-председатель НБУ.