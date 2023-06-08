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Экс-глава НАТО Расмуссен: некоторые страны-члены Альянса могут отправить свои войска в Украину

8 июня, 2023 четверг
00:46
Мир

Если на Вильнюсском саммите Киев не получит гарантий членства в НАТО и гарантий на переходный период, некоторые страны, входящие в Альянс, могут решить отправить в Украину свои войска

Об этом экс-глава НАТО Андерс Фог Расмуссен сказал The Guardian .

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Расмуссен заявил, что группа стран НАТО может захотеть разместить войска в Украине, если на Вильнюсском саммите страны-члены Альянса, включая США, не предоставят Киеву ощутимые гарантии безопасности.

Он также предупредил, что даже если группа государств предоставит Украине гарантии безопасности, другие не допустят, чтобы вопрос будущего членства Украины в НАТО был снят с повестки дня в Вильнюсе.

Расмуссен отметил: "Если НАТО не сможет договориться о четком пути вперед для Украины, существует вероятность того, что отдельные страны могут принять меры. Мы знаем, что Польша очень вовлечена в оказание конкретной помощи Украине. И я не исключал бы возможности того, что Польша еще сильнее приобщится к этому контексту на национальном уровне, а за ним последуют страны Балтии, возможно, включая возможность размещения наземных войск".

Он высказал предположение, что поляки серьезно думают о том, чтобы создать своеобразную коалицию желающих, если Украина не получит гарантий в Вильнюсе.

"Мы не должны недооценивать польские чувства. Поляки чувствуют, что Западная Европа слишком долго не прислушивалась к их оговоркам относительно настоящей российской ментальности", - добавил Расмуссен.

При этом бывший генсек НАТО считает, что для Украины было бы вполне законно обратиться за такой военной помощью.

Расмуссен отметил, что Украина должна получить письменные гарантии безопасности, желательно до саммита, но вне рамок НАТО. Они должны включать обмен разведданными, совместное обучение с Украиной, усиленное производство боеприпасов, оперативную совместимость НАТО и поставки оружия, достаточного для сдерживания России от дальнейшего нападения. В то же время, он предупредил, что гарантий безопасности будет недостаточно, если некоторые союзники по НАТО будут выступать за гарантии безопасности, чтобы фактически избежать реальной дискуссии относительно стремлений Украины к членству.

"Они надеются, что, обеспечивая гарантии безопасности, смогут избежать этого вопроса. Не думаю, что это возможно. Я думаю, что на саммите в Вильнюсе будет подниматься вопрос НАТО. Я разговаривал с несколькими восточноевропейскими лидерами, и есть группа ярых восточно-центрально-европейских союзников". , желающих по крайней мере четкого пути для Украины к членству в НАТО", – добавил он.

По мнению Расмуссена, история показала, что Украину небезопасно "оставлять в приемной НАТО на неопределенный срок". И даже если приглашение в НАТО не удастся предоставить на саммите в Вильнюсе, можно вспомнить о возможности такого приглашения на следующий год в Вашингтоне. Этот путь к членству, по его словам, должен исключать установление предварительных условий, таких как план действий по членству в НАТО, чего ни от Швеции, ни от Финляндии не требовали принимать как часть их пути к членству.

"Любое меньше, чем это, будет разочарованием для Украины", - добавил он.

Украина
Война с Россией
НАТО
Вступление в НАТО
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