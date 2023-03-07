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Экс-глава Нафтогаза Коболев не внес залог в размере более 229 млн грн

7 мартa, 2023 вторник
13:25
Криминал

Экс-глава Нафтогаза Андрей Коболев не внес залог в размере более 229 млн. гривен. Он должен сделать это в течение пяти дней с момента провозглашения решения ВАКС

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В САП напомнили, что 1 марта 2023 года Апелляционная палата ВАКС применила к Коболеву меру пресечения в виде залога в размере 229,248 млн грн .

"В соответствии с решением суда, подозреваемый должен был внести средства в течение 5 дней с момента провозглашения решения, то есть до 06.03.2023, и обязывался сообщить об этом детективу/прокурору. Однако по состоянию на 07.03.2023 информация о внесении залога в установленном судом размере так и не поступила в орган досудебного расследования", - сообщили в пресс-службе САП.

В то же время, там отметили, что правоохранители не блокировали счета подозреваемого, поэтому никаких препятствий для использования имеющихся у него финансовых активов нет.

  • 19 января представители НАБУ и САП сообщили экс-руководителю Нафтогаза Андрею Коболеву подозрение по обвинению в завладении более 229 млн грн.

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2023, вторник
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