Экс-глава Нафтогаза Коболев не внес залог в размере более 229 млн грн
Экс-глава Нафтогаза Андрей Коболев не внес залог в размере более 229 млн. гривен. Он должен сделать это в течение пяти дней с момента провозглашения решения ВАКС
Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
В САП напомнили, что 1 марта 2023 года Апелляционная палата ВАКС применила к Коболеву меру пресечения в виде залога в размере 229,248 млн грн .
"В соответствии с решением суда, подозреваемый должен был внести средства в течение 5 дней с момента провозглашения решения, то есть до 06.03.2023, и обязывался сообщить об этом детективу/прокурору. Однако по состоянию на 07.03.2023 информация о внесении залога в установленном судом размере так и не поступила в орган досудебного расследования", - сообщили в пресс-службе САП.
В то же время, там отметили, что правоохранители не блокировали счета подозреваемого, поэтому никаких препятствий для использования имеющихся у него финансовых активов нет.
- 19 января представители НАБУ и САП сообщили экс-руководителю Нафтогаза Андрею Коболеву подозрение по обвинению в завладении более 229 млн грн.
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