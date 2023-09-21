Экс-глава МИД Польши Сикорский о конфликте Варшавы и Киева по поводу зерна: "Мне стыдно"

Об этом Сикорский сказал на радио RMF24 .

Он прокомментировал слова главы правительства Польши Матеуша Моравецкого о том, что Польша больше не будет давать оружие Украине .

"Путин слышит это и начинает надеяться, что он сможет выиграть эту войну. Даже если бы это было правдой, даже если бы оказалось, что наши склады почти пустые, зачем он это говорит? Потому что они борются за голоса с "Конфедерацией", за антиукраинские голоса. Они вернулись к своему тупому национализму, который может дорого стоить Польше, потому что единственным победителем в этой ситуации будет Путин", – сказал дипломат.

По его мнению, найти решение проблемы с зерном довольно просто.

"Вместо этого правительство ПиС атакует Евросоюз и атакует Украину, которая борется за свою жизнь. Это возмутительно. Мне стыдно. Мне просто не хватает слов", - возмутился Сикорский.

Что известно о запрете на импорт зерна и иск Украины в ВТО

Еврокомиссия 2 мая приняла временные меры по импорту отдельных сельскохозяйственных товаров из Украины в 5 стран ЕС. Первоначально запрет был введен до 5 июня. Однако 12 мая Польша, Болгария, Румыния, Словакия и Венгрия призвали Еврокомиссию продлить эмбарго на агропродукцию из Украины до конца года.

Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать запрет на экспорт украинского зерна в ЕС: Польша, Венгрия и Словакия заявили, что пролонгируют эмбарго в одностороннем порядке.

Украина подала иск в ВТО на действия стран ЕС, сохраняющих ограничения на импорт зерна. В то же время в Польше заявили, что не изменят своего решения, потому что пытаются защитить местных фермеров.

Украина заявила, что может перестать импортировать из Польши яблоки, лук, капусту и помидоры.