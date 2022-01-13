Экс-глава МИД Климкин: остается очень высокий риск военных или других провокаций со стороны РФ

Об этом он сказал в интервью Интерфакс-Украина.



"В результате продолжения переговоров угроза немедленной эскалации, по крайней мере, градус напряжения, снизился. Это не значит, что опасность стала значительно меньше. Она стала меньше, однако держится. В то же время остается очень высокий риск военных или других провокаций со стороны России, особенно в конце зимы или в начале весны", - сказал Климкин.



Он отметил, что в России понимают: использование гибридных методов лучше, чем прямая военная агрессия.



"Блицкриг против Украины невозможен. Там понимают, что более трети людей у нас готовы держать в руках оружие, а когда будет опасность для страны, я уверен, что будет еще больше. В то же время они понимают угрозу значительных санкций. Поэтому они попытаются подать такие провокации так, что в них виновата Украина. Именно такой логики они будут придерживаться", - отметил экс-глава МИД.



По его словам, главным результатом произошедших на этой неделе переговоров стало то, что их договорились продолжать.



"Первый раунд был фактически тестовым, и он будет продолжаться. Когда и при каких условиях - это вопрос дальнейшей дискуссии и консультаций между Соединенными Штатами и Россией. Также вопросом дискуссии является то, кого привлекать и при каких условиях", - пояснил Климкин.



Экс-глава МИД отметил, что целью России является возвращение зоны приоритетного влияния, в частности на Центральную и Восточную Европу, влиять на любые решения, принимаемые в отношении Украины, и, косвенно, на новые страны-члены НАТО, чтобы там размещалось меньше вооружений.



Климкин отметил, что Запад не будет давать никаких гарантий по поводу российских "красных линий" о нерасширении НАТО.

Напомним, 11 января в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях Российской Федерации начались учения со стрельбами, в которых участвуют около 3 тыс. военных и 300 единиц военной техники.

Посол США в Москве назвал "очень реальным" новое вторжение РФ в Украину.

США ожидают от России объяснения новых военных учений в четырех областях у украинской границы.

Расследователи Conflict Intelligence Team (CIT) сообщают о перемещении поездами военных машин с Дальнего Востока России на Запад.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Украине пока не происходит непосредственный подготовительный процесс к началу агрессивных военных действий со стороны РФ, однако в случае необходимости все процедуры уже готовы.

У Путина назвали неудачными переговоры с США и НАТО 10 и 12 января по "гарантиям безопасности" и напряжению вокруг Украины.