Экс-глава МИД Климкин: остается очень высокий риск военных или других провокаций со стороны РФ
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в результате продолжения переговоров Запада с Россией градус напряжения снизился, но остается очень высокий риск военных или других провокаций со стороны РФ, особенно в конце зимы или начале весны
Об этом он сказал в интервью Интерфакс-Украина.
"В результате продолжения переговоров угроза немедленной эскалации, по крайней мере, градус напряжения, снизился. Это не значит, что опасность стала значительно меньше. Она стала меньше, однако держится. В то же время остается очень высокий риск военных или других провокаций со стороны России, особенно в конце зимы или в начале весны", - сказал Климкин.
Он отметил, что в России понимают: использование гибридных методов лучше, чем прямая военная агрессия.
"Блицкриг против Украины невозможен. Там понимают, что более трети людей у нас готовы держать в руках оружие, а когда будет опасность для страны, я уверен, что будет еще больше. В то же время они понимают угрозу значительных санкций. Поэтому они попытаются подать такие провокации так, что в них виновата Украина. Именно такой логики они будут придерживаться", - отметил экс-глава МИД.
По его словам, главным результатом произошедших на этой неделе переговоров стало то, что их договорились продолжать.
"Первый раунд был фактически тестовым, и он будет продолжаться. Когда и при каких условиях - это вопрос дальнейшей дискуссии и консультаций между Соединенными Штатами и Россией. Также вопросом дискуссии является то, кого привлекать и при каких условиях", - пояснил Климкин.
Экс-глава МИД отметил, что целью России является возвращение зоны приоритетного влияния, в частности на Центральную и Восточную Европу, влиять на любые решения, принимаемые в отношении Украины, и, косвенно, на новые страны-члены НАТО, чтобы там размещалось меньше вооружений.
Климкин отметил, что Запад не будет давать никаких гарантий по поводу российских "красных линий" о нерасширении НАТО.
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