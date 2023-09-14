Экс-глава Конституционного суда Литвы не верит в свободные и демократические выборы во время военного положения
Дайнюс Жалимас, глава Конституционного суда Литвы (2014-2020), считает, что выборы нужно откладывать до окончания военного положения
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"По международному опыту я могу сказать, что, например, литовская Конституция запрещает выборы во время военного положения. И это не случайно. Я не верю, что вообще возможные открытые, свободные и демократические выборы в стране, где объявлено военное положение. Все равно некоторая цензура есть, также есть территории, на которых эти выборы никак не проведешь или станешь там достаточно легкой мишенью, кроме того, деятельность партий разная во время военного положения, поэтому здесь я даже с непониманием отношусь к таким предложениям, хотя были эти предложения от американских коллег с требованием провести выборы", - заметил экс-председатель Конституционного суда Литвы.
Дайнюс Жалимас считает, что выборы нужно откладывать до окончания военного положения, потому что на самом деле еще больше вопросов может возникнуть по поводу легитимности власти.
-
В мае глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс заявлял о необходимости провести в Украине свободные и честные выборы, несмотря на войну. На это секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Данилов категорически ответил : "Никаких выборов, включая президентские и парламентские, в Украине во время действия военного положения быть не может".
-
28 июля председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил , что Конституция Украины не запрещает проведение выборов во время действия военного положения, но сейчас необходимо держать баланс.
-
В августе вице-спикер Рады Корниенко сказал , что есть по меньшей мере три категории людей, которые не смогут принять участие в выборах.
- 7 сентября секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина проиграет России, если проведет выборы во время войны.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.59 Покупка 37.59Продажа 38.36
- EUR Покупка 40.44Продажа 41.51
- Актуальное
- Важное