Экс-глава Конституционного суда Литвы не верит в свободные и демократические выборы во время военного положения

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"По международному опыту я могу сказать, что, например, литовская Конституция запрещает выборы во время военного положения. И это не случайно. Я не верю, что вообще возможные открытые, свободные и демократические выборы в стране, где объявлено военное положение. Все равно некоторая цензура есть, также есть территории, на которых эти выборы никак не проведешь или станешь там достаточно легкой мишенью, кроме того, деятельность партий разная во время военного положения, поэтому здесь я даже с непониманием отношусь к таким предложениям, хотя были эти предложения от американских коллег с требованием провести выборы", - заметил экс-председатель Конституционного суда Литвы.

Дайнюс Жалимас считает, что выборы нужно откладывать до окончания военного положения, потому что на самом деле еще больше вопросов может возникнуть по поводу легитимности власти.