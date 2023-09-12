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Экс-глава австрийского МИД Кнайсль сообщила о переезде в Санкт-Петербург

12 сентября, 2023 вторник
08:57
Мир

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль сообщила о переезде в Санкт-Петербург для работы в Геополитической обсерватории по ключевым проблемам развития России, которую она возглавляет

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС.

"Я была соучредителем центра GORKI (Геополитическая обсерватория по ключевым проблемам развития России, - ред.) и управляю им. Поскольку там очень много работы и он требует много внимания, я не могу заниматься этим мимоходом, я решила для этой работы переехать в Санкт- Петербурга", - сказала Кнайсль

По ее словам, Санкт-Петербургский государственный университет, при котором создан этот центр, помогает ей с документами, необходимыми для исследовательской работы.

Эксглава МИД Австрии отметила, что центр GORKI занимается среди прочего вопросами энергетики, миграции и новыми альянсами.

Справка. Центр GORKI (Геополитическая обсерватория по ключевым проблемам развития России) был создан в марте 2023 г. при Санкт-Петербургском государственном университете. На сайте указано, что миссией центра является "подготовка объективной аналитики для поиска решений по вызовам глобального развития и задачам политики Российской Федерации".

Кто такая Карин Кнайсль

Карин Кнайсль возглавляла министерство иностранных дел Австрии в 2017-2019 годах. Она заняла должность в правительстве по квоте Австрийской партии свободы, с которой в 2016 году партия "Единая Россия" заключила соглашение о взаимодействии и сотрудничестве.

В 2018 году Карин Кнайсль вышла замуж. Одним из гостей на свадьбе был российский президент Владимир Путин. Широко известным стало видео, на котором невеста танцевала вальс с Путиным перед видеокамерами.

Вскоре Карин Кнайсль развелась с мужем.

В сентябре 2020 года Карин Кнайсль покинула Австрию, как она отмечала, из-за угроз убийства и фактического запрета на работу в Австрии. Сначала она переехала на небольшую ферму во Франции, а затем – в Ливан. В 2021 году распоряжением правительства РФ Карин Кнайсль была выдвинута в качестве кандидата в совет директоров компании "Роснефть", а впоследствии – избрана. В марте 2022 года она сообщила компании, что не будет баллотироваться на второй срок, а в мае подала в отставку.

В том же году Карин Кнайсль стала фигурировать как автор нескольких публикаций в газете "Ведомости", где была представлена как доктор права. В одной из статей она размышляет о том, что в Германии невозможно будет возродить производство без доступного сырья из России. В других комментариях и интервью она критически высказывалась о европейской политике.

В 2023 году Карин Кнайсль выступала на Петербургском международном экономическом форуме и форуме "Россия – Африка". В обоих мероприятиях участвовал Владимир Путин.

Позже Карин Кнайсль сняла домик в отдаленном рязанском селе Петрушово. Она рассказала, будто сейчас арендовала квартиру на месяц и еще не решила, что будет делать дальше.

Россия
Австрия
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