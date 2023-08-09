Об этом сообщило издание Vidsboku.

Карин Кнайсль сняла домик в отдаленном рязанском селе Петрушово. В комментарии изданию она рассказала, будто арендовала квартиру на месяц и еще не решила, что будет делать дальше.

Как пишет издание, экс-глава МИД Австрии рассказала, что три года назад ее заставили покинуть Австрию, не разрешали работать во Франции и даже отказали в открытии банковского счета. Она добавила, что боялась и должна бежать из Европы, поскольку ее нигде не принимали. Кнайсль поехала в Ливан, а потом остановилась в России, где благодаря знакомым сняла временное жилье.

Бывшая министр также рассказала, что принимала участие в форуме "Россия - Африка", в селе ей нравится, она изучает русский язык, продолжает преподавание и пишет книги.

Кроме того, как отметила Кнайсль, ее пригласили преподавать в Санкт-Петербургский университет GORKI юриспруденцию, рынки нефти, рынки газа.

Отвечая на вопрос журналистов, общается ли бывшая министр с Путиным, который был гостем на ее свадьбе, Кнайсль отметила, что в 2019 году видела его в последний раз.

Справка. Центр GORKI (Геополитическая обсерватория по ключевым проблемам развития России), упомянутая в ходе беседы Карин Кнайсль, был создан в марте 2023 года при Санкт-Петербургском государственном университете. На сайте указано, что миссией центра является "подготовка объективной аналитики для поиска решений по вызовам глобального развития и задачам политики Российской Федерации".

Кто такая Карин Кнайсль

Карин Кнайсль возглавляла министерство иностранных дел Австрии в 2017-2019 годах. Она заняла должность в правительстве по квоте Австрийской партии свободы, с которой в 2016 году партия "Единая Россия" заключила соглашение о взаимодействии и сотрудничестве.

В 2018 году Карин Кнайсль вышла замуж. Одним из гостей на свадьбе был российский президент Владимир Путин. Широко известным стало видео, на котором невеста танцевала вальс с Путиным перед видеокамерами.

Вскоре Карин Кнайсль развелась с мужем.

В сентябре 2020 года Карин Кнайсль покинула Австрию, как она отмечала, из-за угроз убийства и фактического запрета на работу в Австрии. Сначала она переехала на небольшую ферму во Франции, а затем – в Ливан. В 2021 году распоряжением правительства РФ Карин Кнайсль была выдвинута в качестве кандидата в совет директоров компании "Роснефть", а впоследствии – избрана. В марте 2022 года она сообщила компании, что не будет баллотироваться на второй срок, а в мае подала в отставку.

В том же году Карин Кнайсль стала фигурировать как автор нескольких публикаций в газете "Ведомости", где была представлена как доктор права. В одной из статей она размышляет о том, что в Германии невозможно будет возродить производство без доступного сырья из России. В других комментариях и интервью она критически высказывалась о европейской политике.

В 2023 году Карин Кнайсль выступала на Петербургском международном экономическом форуме и форуме "Россия – Африка". В обоих мероприятиях участвовал Владимир Путин.