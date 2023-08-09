Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Экс-глава австрийского МИД Кнайсль, с которой на свадьбе танцевал Путин, поселилась в домике в российской деревне

Экс-глава австрийского МИД Кнайсль, с которой на свадьбе танцевал Путин, поселилась в домике в российской деревне

9 августа, 2023 среда
01:13
Мир

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, известная среди прочего тем, что на своей свадьбе танцевала с российским президентом Владимиром Путиным, арендовала дом в рязанском селе

Об этом сообщило издание Vidsboku.

Карин Кнайсль сняла домик в отдаленном рязанском селе Петрушово. В комментарии изданию она рассказала, будто арендовала квартиру на месяц и еще не решила, что будет делать дальше.

Как пишет издание, экс-глава МИД Австрии рассказала, что три года назад ее заставили покинуть Австрию, не разрешали работать во Франции и даже отказали в открытии банковского счета. Она добавила, что боялась и должна бежать из Европы, поскольку ее нигде не принимали. Кнайсль поехала в Ливан, а потом остановилась в России, где благодаря знакомым сняла временное жилье.

Бывшая министр также рассказала, что принимала участие в форуме "Россия - Африка", в селе ей нравится, она изучает русский язык, продолжает преподавание и пишет книги.

Кроме того, как отметила Кнайсль, ее пригласили преподавать в Санкт-Петербургский университет GORKI юриспруденцию, рынки нефти, рынки газа.

Отвечая на вопрос журналистов, общается ли бывшая министр с Путиным, который был гостем на ее свадьбе, Кнайсль отметила, что в 2019 году видела его в последний раз.

Справка. Центр GORKI (Геополитическая обсерватория по ключевым проблемам развития России), упомянутая в ходе беседы Карин Кнайсль, был создан в марте 2023 года при Санкт-Петербургском государственном университете. На сайте указано, что миссией центра является "подготовка объективной аналитики для поиска решений по вызовам глобального развития и задачам политики Российской Федерации".

Кто такая Карин Кнайсль

Карин Кнайсль возглавляла министерство иностранных дел Австрии в 2017-2019 годах. Она заняла должность в правительстве по квоте Австрийской партии свободы, с которой в 2016 году партия "Единая Россия" заключила соглашение о взаимодействии и сотрудничестве.

В 2018 году Карин Кнайсль вышла замуж. Одним из гостей на свадьбе был российский президент Владимир Путин. Широко известным стало видео, на котором невеста танцевала вальс с Путиным перед видеокамерами.

Вскоре Карин Кнайсль развелась с мужем.

В сентябре 2020 года Карин Кнайсль покинула Австрию, как она отмечала, из-за угроз убийства и фактического запрета на работу в Австрии. Сначала она переехала на небольшую ферму во Франции, а затем – в Ливан. В 2021 году распоряжением правительства РФ Карин Кнайсль была выдвинута в качестве кандидата в совет директоров компании "Роснефть", а впоследствии – избрана. В марте 2022 года она сообщила компании, что не будет баллотироваться на второй срок, а в мае подала в отставку.

В том же году Карин Кнайсль стала фигурировать как автор нескольких публикаций в газете "Ведомости", где была представлена как доктор права. В одной из статей она размышляет о том, что в Германии невозможно будет возродить производство без доступного сырья из России. В других комментариях и интервью она критически высказывалась о европейской политике.

В 2023 году Карин Кнайсль выступала на Петербургском международном экономическом форуме и форуме "Россия – Африка". В обоих мероприятиях участвовал Владимир Путин.

Читайте также:
Валерій Чалий
7 августа, 2023 понедельник
После деоккупации всех территорий Украине не нужны никакие переговоры с Россией, - дипломат Чалый
Чалий
8 августа, 2023 вторник
Война закончится, когда Россия столкнется с НАТО, - дипломат Чалый
8 августа, 2023 вторник
Денисенко о реакции украинцев на идею ограничить мужчинам выезд из Украины после войны: 1 млн поедет к женщинам, об этом должна быть дискуссия
Киев
+18°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.9
    Покупка 36.9
    Продажа 37.61
  • EUR
    Покупка 40.63
    Продажа 41.68
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
9 августа
01:52
В Дюссельдорфе эвакуировали 13 тыс. жителей, чтобы обезвредить бомбу времен Второй мировой войны
01:24
Германия предлагает Польше оставить на ее территории 3 системы ЗРК Patriot до конца года
00:56
Конкурент Starlink: Шведская Satcube начала поставлять в Украину терминалы спутникового интернета
00:28
Обновлено
Стало известно, кто выкупил у Бельгии 50 танков Leopard 1 для Украины, - СМИ
00:25
WhatsApp добавил функцию демонстрации экрана во время видеовызова
2023, вторник
8 августа
23:59
Обновлено
Зеленский: в результате ракетного удара по Покровску 7 августа погибли 9 человек
23:57
Обновлено
Лига чемпионов: результаты и расписание всех матчей 3-го раунда квалификации
23:15
Зеленский пригласил премьера Нидерландов на саммит Крымской платформы
23:07
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 8 августа
22:49
"Это была спецоперация, согласованная с Путиным": Данилов о мятеже Пригожина
22:26
"Арис" – "Динамо": букмекеры дали прогноз на успех киевлян в Лиге конференций
22:21
Клип группы Imagine Dragons, снятый в Украине, – среди номинантов премии MTV Music Video Awards
22:02
Эксклюзив
Есть вероятность, что Северная Корея будет поставлять оружие в Россию, - военный эксперт Мусиенко
21:58
Верещук заявила о подготовке к эвакуации детей из отдельных районов Харьковщины
21:35
Хасидов призвали не ехать в Умань на Рош ха-Шана
21:35
Эксклюзив
Пример Украины является фактором морального перерождения Европы, - офицер батальона "Свобода" Ильенко
21:27
Обновлено
Нардепа разоблачили на взятке в $85 тыс. за якобы передачу земли Национальной академии аграрных наук в аренду. В "Слуге Народа" отреагировали
21:25
Обзор
САУ Zuzana-2: технические характеристики гаубицы, уничтожающей российские "гиацинты"
21:06
Сырский посетил позиции Сил обороны на Купянском направлении и отметил роль командиров
20:57
Аналитика
Сергей Згурец
Источником средств для нового пакета военной помощи США является бухгалтерская ошибка в Пентагоне. Колонка Сергея Згурца
20:51
ИМИ: в июле зафиксировали 11 преступлений против свободы слова в Украине
20:15
Украинцам упростили регистрацию автомобилей из салона
20:02
OPINION
Закономерность чуда
19:40
На Запорожье россияне начали агитационную подготовку к псевдовыборам, - Генштаб
19:36
Венгрия с задержкой согласовала кандидатуру посла Украины Шандора
19:11
Италия приостановила выдачу россиянам и белорусам "золотых" виз за инвестиции
19:08
Буданов в Болгарии встретился с министром обороны и директором военной разведки: о чем говорили
19:02
Россия должна быть благодарна, если Украина будет в НАТО, - Зеленский
19:00
Обзор
Победные новости 531-го дня войны: успехи ВСУ на Таврическом направлении и новые санкции против РФ
18:57
За год полномасштабной войны ЕС сократил импорт газа из РФ по трубопроводам до 8%
18:34
Литва планирует укрепить границу с Беларусью из-за опасности провокаций с вагнеровцами
18:32
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
18:21
Планшет взорвался в руках: на Харьковщине погибла 11-летняя девочка
18:18
"Каждая победа над оккупантами содержит успех связистов": Зеленский поздравил войска связи с профессиональным праздником
18:04
OPINION
Тестирование большевизмом
17:52
Зеленский: Формула мира может быть базой для преодоления других конфликтов и глобальных проблем
17:48
Эксклюзив
На Мелитопольском и Бердянском направлениях ВСУ уверенно идут вперед, в районе Роботиного ожесточенные бои, - группировка войск "Таврия"
17:43
Disney создала группу для изучения ИИ и уменьшения затрат
17:38
ЕС не может предоставить Украине гарантии безопасности, - представитель Еврокомиссии
17:25
Мобилизация украинцев в Канаде: Россия запустила новый фейк
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV